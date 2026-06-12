Brasil adota tecnologia inspirada na NFL para aperfeiçoar bolas paradas

A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo ganhou um elemento pouco comum no futebol, mas bastante conhecido nos gramados da NFL. Nos últimos treinamentos do Brasil, antes da estreia contra Marrocos, a comissão técnica de Carlo Ancelotti passou a utilizar uma munhequeira com visor para aprimorar o trabalho de bolas paradas.

O equipamento funciona como uma espécie de "cola tática". Dentro do acessório, os jogadores encontram anotações com estratégias previamente definidas pela comissão técnica, facilitando a execução e a repetição das jogadas durante os treinamentos.

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A novidade chamou atenção durante a atividade realizada durante a semana. Antes do início do treino, Ancelotti testou o equipamento sob orientação do auxiliar Francesco Mauri, responsável pelos trabalhos de bolas paradas ofensivas e defensivas da Seleção.

Na sequência, o treinador italiano discutiu o funcionamento do acessório com Casemiro. Os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães também utilizaram a munhequeira ao longo das atividades.

Inspiração vem do futebol americano

A ideia foi importada diretamente da NFL. Afinal, no futebol americano, a munhequeira costuma ser utilizada pelo quarterback, jogador responsável por organizar as jogadas ofensivas.

Em vez de transmitir instruções detalhadas verbalmente, a comissão técnica sinaliza um número. O atleta consulta rapidamente o visor preso ao braço e identifica qual estratégia deve executar em campo.

Na Seleção Brasileira, porém, o equipamento tem uso restrito aos treinamentos. A intenção é acelerar o aprendizado das movimentações e aprimorar o posicionamento dos jogadores em situações específicas de jogo.

Bola parada ganha importância no planejamento do Brasil

Aliás, a comissão técnica entende que as bolas paradas podem ser decisivas em uma competição curta como a Copa do Mundo. Por isso, o tema recebeu atenção especial durante a preparação da equipe.

Em entrevista coletiva, Alisson destacou a relevância do trabalho desenvolvido nos últimos dias e apontou a qualidade dos jogadores brasileiros neste fundamento.

"Nós aqui estamos conscientes que nessa Copa do Mundo também um aspecto importantíssimo será a bola parada. Temos isso preparado, temos treinado, com certeza, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Felizmente contamos com um dos principais jogadores do Arsenal em bola parada, que é o Gabriel (Magalhães), e também outros jogadores que podem fazer a diferença ofensivamente e defensivamente", afirmou o goleiro.

A Seleção estreia na Copa do Mundo neste sábado (13/6), às 19h (de Brasília), contra Marrocos. Aliás, o Brasil integra o Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.