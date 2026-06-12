Fifa escolhe brasileiro para apitar Bélgica x Egito na Copa do Mundo

A Fifa confirmou mais um brasileiro no comando da arbitragem em um jogo da Copa do Mundo. Afinal, Ramon Abatti Abel comandará o duelo entre Bélgica e Egito na próxima segunda-feira (15/6), às 16h (de Brasília), na estreia das duas seleções neste Mundial. O duelo vale pela primeira rodada do Grupo G.
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Além do árbitro catarinense, a partida entre belgas e egípcios contará também com os assistentes brasileiros Danilo Manis e Rafael Alves. O trio comandará o confronto, que ocorrerá no Estádio de Seattle, nos Estados Unidos. A equipe terá ainda os peruanos Kevin Ortega, como quarto árbitro, e Michael Orue, responsável pelo VAR.
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A arbitragem brasileira ficou em evidência em todo mundo por conta de Wilton Pereira Sampaio. Afinal, ele foi escolhido pela entidade para comandar o jogo de abertura da Copa do Mundo, que terminou com vitória do México por 2 x 0 sobre a África do Sul. Contudo, o juiz ficou marcado por ter aplicado três cartões vermelhos durante os 90 minutos, dois para os africanos e um para os norte-americanos.
Contudo, a arbitragem brasileira no Mundial não contará apenas com Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio. Raphael Claus também integra o time de árbitros na competição.
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