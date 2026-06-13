Internacional trava por patrocinador e recusa ofertas abaixo da meta

O presidente Alessandro Barcellos destacou que o departamento de marketing segue trabalhando intensamente na busca por novas oportunidades - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Cinco meses após a rescisão do contrato com a Alfa Bet, o Internacional segue sem patrocinador máster estampado na parte principal de seu uniforme. Apesar de ter recebido sondagens e iniciado conversas com diferentes empresas, a diretoria colorada declarou que nenhuma das propostas apresentadas até agora atingiu o patamar financeiro considerado ideal pelo clube gaúcho.

A ausência de um parceiro para o espaço mais nobre da camisa não alterou a estratégia adotada pela direção. A avaliação é de que o Colorado não deve fechar acordo apenas para preencher lacuna. O clube, nesse sentido, prefere aguardar uma oferta mais robusta, mesmo diante da longa espera por um novo patrocinador.

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Direção aposta na valorização da marca colorada

O presidente Alessandro Barcellos destacou que o departamento de marketing segue trabalhando intensamente na busca por novas oportunidades. No entanto, segundo o dirigente, a valorização da marca do Internacional exige respeito durante as negociações, enquanto o clube avalia cuidadosamente cada proposta recebida.

Mesmo sem patrocinador máster, o Colorado registra um aumento nas receitas comerciais. Em meio a esse cenário, a diretoria considera positivo o desempenho financeiro alcançado nos últimos meses. Em 2025, o clube faturou R$ 245 milhões com patrocínios e propriedades comerciais, enquanto os contratos já firmados garantem R$ 261 milhões para o atual exercício.

A postura adotada pelo Internacional também leva em consideração o atual momento do mercado publicitário esportivo. Algumas empresas ainda analisam os impactos das mudanças regulatórias envolvendo o setor de apostas esportivas, fator que influencia diretamente os investimentos destinados ao futebol brasileiro.

Nos bastidores, o clube mantém diálogo com companhias de diferentes segmentos econômicos. Entretanto, a direção evita acelerar tratativas sem a garantia de um contrato considerado estratégico para o crescimento institucional e financeiro da marca colorada.

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O último acordo máster do Colorado previa valores de R$ 50 milhões anuais, pagos em parcelas mensais de aproximadamente R$ 4,16 milhões. Enquanto busca um novo parceiro, o clube conseguiu ampliar receitas em outras áreas do uniforme, fechando contratos com marcas como Cigame e KNN. A expectativa é de que um novo patrocinador seja anunciado apenas quando os números estiverem alinhados às metas estabelecidas pela direção.