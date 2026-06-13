Brasil vence Sérvia e segue invicto na Liga das Nações

O Brasil segue embalado na VNL. Assim como foi na feminina, o masculino também segue com 100% de aproveitamento e não sabe o que é perder na competição. A Seleção venceu a Sérvia por 3 sets a 0 (parciais de 25/22; 25/18; 25/22) neste sábado (13/6), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. O destaque da partida ficou para o central Judson após fazer 13 pontos durante a partida. Mas assim como nos outros desafios, a competência coletiva brasileira foi fundamental para a outra vitória no torneio.

O Brasil segue líder na VNL, com nove pontos. A Seleção encerra sua participação em Brasília no domingo (14/6), às 18h, no clássico diante da Argentina. Por outro lado, essa foi a primeira vitória da Sérvia no torneio. Os europeus terão a Bulgária também no domingo às 14h.

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A partida teve início equilibrado. Nenhuma vantagem ampla foi aberta nos dez pontos inaugurais, mas o Brasil era melhor e nos ataques e se manteve na frente do placar no começo. Pela oposta esquerda, Douglas era o destaque da seleção brasileira e anotou pontos importantes ao longo do primeiro período.

A Sérvia chegou a encostar no marcador e até pulou a frente em certo momento do set. Porém, o Brasil minimizava erros e era competente nos ataques. A equipe de Bernardinho jogou com inteligência no fim e fechou o primeiro período em 25/22 para grande festa no Nilson Nelson.

O segundo set seguiu marcado pelo equilíbrio, mas o Brasil continuou na frente com performance perfeita nos bloqueios. Douglas, Darlan e Judson fechavam a porta do ataque brasileiro e ampliavam a vantagem dos donos da casa já na metade do período.

Pelo lado sérvio, os visitantes tinham muitas dificuldades em manter regularidade nos pontos e via o Brasil chegar perto de fechar o set. No fim, Darlan achou o espaço no meio para colocar a bola no chão da quadra adversária e fechar o segundo período com certa tranquilidade para os brasileiros, com parcial de 25/18.

No terceiro set, o mesmo script dos outros foi seguido. O equilíbrio se manteve no começo, mas o Brasil aumentou a frequência com o decorrer do confronto. A Sérvia, visivelmente esgotada no final, errava bastante e deixava a seleção brasileira cada vez mais perto da vitória. E ela veio após erro de saque sérvio e finalizar a partida com a parcial de 25/22.