InícioEsportes
Seleção Brasileira

Com Igor Thiago, DF volta a ter titular em Copa após 16 anos

Centroavante nascido no Gama e criado na Cidade Ocidental desbanca Matheus Cunha e começará jogando na estreia contra Marrocos. Última vez havia sido na eliminação para a Holanda, em 2010

Igor Thiago foi o escolhido por Carlo Ancelotti para o papel de centro-avante na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)
Igor Thiago foi o escolhido por Carlo Ancelotti para o papel de centro-avante na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

Nova Jersey — O Distrito Federal voltará a ter um titular na Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo depois de 16 anos. Nascido no Gama e criado na Cidade Ocidental, o centroavante Igor Thiago repetirá os conterrâneos Kaká e Lúcio e começará jogando neste sábado (13/6), às 19h, contra Marrocos, na estreia da equipe no MetLife Stadium.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A última vez que um atleta do DF iniciou uma partida de Mundial pela Amarelinha foi na eliminação para a Holanda, nas quartas de final da Copa de 2010, na África do Sul. Na ocasião, a equipe comandada por Dunga foi derrotada por 2 x 1 e adiou mais uma vez o sonho do hexacampeonato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A partida contra Marrocos será apenas a quinta de Igor Thiago pela Seleção principal, mas a segunda como titular. O atacante de 24 anos e 1,91m começou jogando no amistoso contra o Egito, em Cleveland, no último dia 6, e participou da vitória por 2 x 1.

O duelo desta noite também representa uma oportunidade para o brasiliense ampliar os bons números com a camisa verde-amarela. Em quatro partidas, ele marcou dois gols, nos amistosos contra Panamá, na goleada por 6 x 1, e Croácia, na vitória por 3 x 1. Até aqui, quando Igor Thiago balançou as redes, o Brasil não perdeu.

Na prática, o atacante ganhou a disputa direta com Matheus Cunha, considerado até então o titular da posição. A escolha de Carlo Ancelotti passa pela presença de área e pelo jogo físico do centroavante. Durante a semana, o treinador italiano ensaiou diversas jogadas de bola parada e pode utilizar o brasiliense como referência ofensiva. A capacidade de reter a posse sob pressão e abrir espaços para as infiltrações dos companheiros também pesou na decisão.

A escalação terá outra novidade. O zagueiro Ibañez atuará improvisado na lateral direita. Ao longo da preparação, Ancelotti testou alternativas para reforçar a marcação pelo setor. No lado esquerdo, Douglas Santos venceu a disputa com Alex Sandro e terá a missão de conter as investidas de Hakimi, principal estrela da seleção marroquina.

Com as mudanças, a Seleção Brasileira vai a campo escalada com Alisson no gol e a linha de defesa formada por Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. O meio-campo terá Casemiro e Bruno Guimarães, com Paquetá à frente, enquanto o ataque é composto por Raphinha, Igor Thiago e Vinícius Júnior.


Saiba Mais


  • Google Discover Icon
MP
MP

Marcos Paulo Lima — Enviado especial

Victor Parrini — Enviado especial

Na editoria de Esportes do Correio Braziliense desde 2021, cobriu presencialmente os Jogos Olímpicos de Paris-2024, Copa América, Libertadores e Seleção Brasileira. É formado em jornalismo e em gestão pública pelo Centro Universitário Estácio de Brasília.

Por Marcos Paulo Lima — Enviado especial e Victor Parrini — Enviado especial
postado em 13/06/2026 18:17 / atualizado em 13/06/2026 18:24
SIGA
x