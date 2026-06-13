Com Igor Thiago, DF volta a ter titular em Copa após 16 anos

Nova Jersey — O Distrito Federal voltará a ter um titular na Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo depois de 16 anos. Nascido no Gama e criado na Cidade Ocidental, o centroavante Igor Thiago repetirá os conterrâneos Kaká e Lúcio e começará jogando neste sábado (13/6), às 19h, contra Marrocos, na estreia da equipe no MetLife Stadium.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A última vez que um atleta do DF iniciou uma partida de Mundial pela Amarelinha foi na eliminação para a Holanda, nas quartas de final da Copa de 2010, na África do Sul. Na ocasião, a equipe comandada por Dunga foi derrotada por 2 x 1 e adiou mais uma vez o sonho do hexacampeonato.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A partida contra Marrocos será apenas a quinta de Igor Thiago pela Seleção principal, mas a segunda como titular. O atacante de 24 anos e 1,91m começou jogando no amistoso contra o Egito, em Cleveland, no último dia 6, e participou da vitória por 2 x 1.
O duelo desta noite também representa uma oportunidade para o brasiliense ampliar os bons números com a camisa verde-amarela. Em quatro partidas, ele marcou dois gols, nos amistosos contra Panamá, na goleada por 6 x 1, e Croácia, na vitória por 3 x 1. Até aqui, quando Igor Thiago balançou as redes, o Brasil não perdeu.
Na prática, o atacante ganhou a disputa direta com Matheus Cunha, considerado até então o titular da posição. A escolha de Carlo Ancelotti passa pela presença de área e pelo jogo físico do centroavante. Durante a semana, o treinador italiano ensaiou diversas jogadas de bola parada e pode utilizar o brasiliense como referência ofensiva. A capacidade de reter a posse sob pressão e abrir espaços para as infiltrações dos companheiros também pesou na decisão.
A escalação terá outra novidade. O zagueiro Ibañez atuará improvisado na lateral direita. Ao longo da preparação, Ancelotti testou alternativas para reforçar a marcação pelo setor. No lado esquerdo, Douglas Santos venceu a disputa com Alex Sandro e terá a missão de conter as investidas de Hakimi, principal estrela da seleção marroquina.
Com as mudanças, a Seleção Brasileira vai a campo escalada com Alisson no gol e a linha de defesa formada por Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. O meio-campo terá Casemiro e Bruno Guimarães, com Paquetá à frente, enquanto o ataque é composto por Raphinha, Igor Thiago e Vinícius Júnior.
Saiba Mais
- Esportes James Harden, astro do Cavaliers, é preso por porte ilegal de arma
- Esportes Superestrela na Espanha, questionado no Brasil: será que Vini Jr. conseguirá convencer o país na Copa?
- Esportes Brasil vence Sérvia e segue invicto na Liga das Nações
- Esportes Internacional trava por patrocinador e recusa ofertas abaixo da meta
- Esportes Afastado, Maik recebe propostas e pode deixar o São Paulo
- Esportes Torcer para o Brasil está mais caro? A alta do preço da carne, da cerveja e de outros itens para assistir aos jogos da Copa