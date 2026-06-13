Bebeto revela profecia de Ayrton Senna e analisa a nova Seleção

Bebeto, ex-atacante, durante entrevista no programa Petkovic TV para discutir a Copa de 1994 e a Seleção Brasileira. - (crédito: Reprodução/Petkovic TV)

Em entrevista ao canal Petkovic TV, o ex-atacante Bebeto relembrou a influência de Ayrton Senna na conquista da Copa do Mundo de 1994 e analisou o momento atual da Seleção Brasileira. O tetracampeão se emocionou ao recordar uma previsão feita pelo piloto semanas antes do torneio nos Estados Unidos.

"O Ayrton Senna era um ídolo para a gente, ele transmitia essa força. O Ayrton disse em um amistoso antes da Copa: 'Eu vou ser tetra e vocês serão tetras também'", revelou Bebeto.

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Bastidores do tetra

Bebeto detalhou a força do elenco comandado por Carlos Alberto Parreira, destacando a presença de diversas lideranças. Segundo ele, o grupo não dependia de apenas um jogador para construir a vitória.

"Tínhamos vários líderes na Seleção Brasileira. O Dunga até no treinamento dava dura. Tínhamos esses líderes, até o Ronaldinho ficava impressionado", contou. O ex-atacante afirmou que a equipe estava focada em marcar seu nome na história.

Ele também apontou o momento exato em que o time teve certeza do título, antes mesmo da final contra a Itália. "Eu tinha certeza que seríamos tetracampeões do mundo quando eliminamos os Estados Unidos no dia 4 de julho. Foi a primeira vez que o estádio não tinha maioria brasileira", recordou.

Análise da Seleção atual

Ao avaliar o time brasileiro atual, Bebeto alertou para a responsabilidade depositada nos atletas mais jovens. Ele citou a importância de jogadores experientes e mencionou recentes desfalques por lesão.

"Temos o Casemiro hoje, o Danilo... são caras importantes para a hora do 'para valer'. Não adianta ter só garotos. Gosto muito do Endrick e do Rayan, mas não pode deixar a responsabilidade neles", pontuou. Para o ídolo, as ausências de Rodrygo, Estêvão e Militão são grandes perdas.

Bebeto também analisou as opções táticas para o ataque. Ele destacou a escassez de centroavantes de ofício no mercado. "O Pedro sabe jogar de costas. Temos o Rayan, o Endrick... o Igor Thiago é esse cara que sai um pouco da área. Mas atacante de área mesmo, só tem o Pedro", concluiu.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.