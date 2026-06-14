O que sabe sobre suposta liquidação extrajudicial do Nubank

A mensagem enviada por engano a clientes do Nubank sobre uma suposta liquidação extrajudicial foi resultado de um erro em um fluxo interno de comunicação. Segundo comunicado divulgado pelo banco à imprensa neste sábado (13/6), a falha ocorreu após um desenvolvedor acionar, por engano, um comando associado a um procedimento usado em situações de liquidação de instituições financeiras.
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Sem uma instituição vinculada ao fluxo, o sistema teria preenchido automaticamente o nome do próprio Nubank no conteúdo disparado a clientes.
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Na sexta-feira (12/6), parte dos clientes recebeu mensagens por e-mail e pelo aplicativo informando que haveria uma “liquidação extrajudicial” do banco, supostamente a pedido do Banco Central do Brasil, com encerramento de contas e saldos. O Banco Central, no entanto, negou qualquer processo de intervenção, liquidação ou medida semelhante envolvendo a instituição.
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De acordo com o Nubank, o episódio foi identificado e corrigido rapidamente e que o problema não teve qualquer impacto sobre a segurança, estabilidade ou funcionamento dos serviços, que seguiram operando normalmente. Conforme apuração da Broadcast, cerca de 20 mil clientes teriam recebido a comunicação incorreta.
O banco também informou que comunicou diretamente os clientes afetados e adotou medidas para reforçar controles internos e evitar a repetição de falhas semelhantes. Em nota, a instituição classificou o caso como um erro técnico pontual, já sanado.
Em resposta a um seguidor nas redes sociais, a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, reiteirou que se tratou de um erro operacional e descreveu o episódio como “bizarro”, relacionado ao acionamento indevido de um protocolo interno de comunicação de crise. "Uma pessoa que submeteu um PR que acabou acidentalmente ativando o protocolo que existe quando algo assim acontece. As mensagens foram para uma parcela muito pequena de clientes, mas é claro que causa um transtorno", disse a executiva.
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*Com informações da Agência Estado