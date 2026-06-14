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ERRO OPERACIONAL

O que sabe sobre suposta liquidação extrajudicial do Nubank

Banco diz que comando interno foi acionado por engano e gerou alerta indevido sobre suposta intervenção do Banco Central; cerca de 20 mil clientes teriam sido afetados

View of the logo of Brazilian FinTech startup Nubank outside its headquarters, in Sao Paulo, Brazil, on June 9, 2021. Nubank announced on June 8, 2021 that the investment company of US magnate Warren Buffett, Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N), has bought a 500 million dollar stake in the digital bank, capital that will be invested in its expansion. / AFP / NELSON ALMEIDA - (crédito: NELSON ALMEIDA)
View of the logo of Brazilian FinTech startup Nubank outside its headquarters, in Sao Paulo, Brazil, on June 9, 2021. Nubank announced on June 8, 2021 that the investment company of US magnate Warren Buffett, Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N), has bought a 500 million dollar stake in the digital bank, capital that will be invested in its expansion. / AFP / NELSON ALMEIDA - (crédito: NELSON ALMEIDA)

A mensagem enviada por engano a clientes do Nubank sobre uma suposta liquidação extrajudicial foi resultado de um erro em um fluxo interno de comunicação. Segundo comunicado divulgado pelo banco à imprensa neste sábado (13/6), a falha ocorreu após um desenvolvedor acionar, por engano, um comando associado a um procedimento usado em situações de liquidação de instituições financeiras.

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Sem uma instituição vinculada ao fluxo, o sistema teria preenchido automaticamente o nome do próprio Nubank no conteúdo disparado a clientes.

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Na sexta-feira (12/6), parte dos clientes recebeu mensagens por e-mail e pelo aplicativo informando que haveria uma “liquidação extrajudicial” do banco, supostamente a pedido do Banco Central do Brasil, com encerramento de contas e saldos. O Banco Central, no entanto, negou qualquer processo de intervenção, liquidação ou medida semelhante envolvendo a instituição.

De acordo com o Nubank, o episódio foi identificado e corrigido rapidamente e que o problema não teve qualquer impacto sobre a segurança, estabilidade ou funcionamento dos serviços, que seguiram operando normalmente. Conforme apuração da Broadcast, cerca de 20 mil clientes teriam recebido a comunicação incorreta.

O banco também informou que comunicou diretamente os clientes afetados e adotou medidas para reforçar controles internos e evitar a repetição de falhas semelhantes. Em nota, a instituição classificou o caso como um erro técnico pontual, já sanado.

Em resposta a um seguidor nas redes sociais, a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, reiteirou que se tratou de um erro operacional e descreveu o episódio como “bizarro”, relacionado ao acionamento indevido de um protocolo interno de comunicação de crise. "Uma pessoa que submeteu um PR que acabou acidentalmente ativando o protocolo que existe quando algo assim acontece. As mensagens foram para uma parcela muito pequena de clientes, mas é claro que causa um transtorno", disse a executiva.

*Com informações da Agência Estado 

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 14/06/2026 15:35 / atualizado em 14/06/2026 15:35
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