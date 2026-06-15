Vozinha: Botafogo exalta Josimar após performance de xará na Copa do Mundo

Josimar, ex-Botafogo, marcou dois gols pela Seleção na Copa de 1986 - (crédito: Foto: Divulgação / FIFA)

Aposentado desde 1996/97, quando defendeu o Mineros (VEN), o ex-jogador Josimar voltou a ficar em evidência nesta segunda-feira (15/6) de Copa do Mundo. Autor de dois gols na edição de 1986 defendendo a Seleção Brasileira, o ex-lateral-direito foi exaltado pelo Botafogo, clube que o revelou, em postagem nesta segunda.

Se você não entendeu o motivo, a gente explica. Durante o primeiro jogo do dia na Copa do Mundo 2026, a Espanha tropeçou na guerreira seleção de Cabo Verde, ficando no 0 x 0. E o arqueiro cabo-verdiano, Vozinha, ganhou o prêmio de melhor em campo após realizar sete defesas e ajudar no ponto somado em Atlanta. E o nome do jogador é simplesmente em homenagem ao ex-lateral do Fogão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Josimar José Évora Dias, de 40 anos, nasceu exatamente em 1986 e viu seu pai optar pelo nome brasileiro, em homenagem ao ex-craque. Assim, o Botafogo aproveitou a coincidência para exaltar não só o Josimar "original", como também o goleiro de Cabo Verde. Pela Seleção, Josimar fez 16 jogos, com dois gols marcados. Sua última participação foi em amistoso em 1989.

Veja a postagem do Botafogo