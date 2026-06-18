Ministro prevê mudanças culturais com Copa do Mundo Feminina no Brasil

"Não haverá gastos com infraestrutura voltada para a Copa, porque serão usadas as estruturas já construídas para a Copa do Mundo masculina", disse o ministro - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, disse nesta quinta-feira (18/6) que o Brasil já possui a infraestrutura necessária para a realização da próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino, prevista para ocorrer em oito estados no ano que vem.

"O Brasil, hoje, tem um parque esportivo de qualidade. Não haverá gastos com infraestrutura voltada para a Copa, porque serão usadas as estruturas já construídas para a Copa do Mundo masculina, em 2014. Queremos que a Copa de 2027 deixe um legado cultural", disse o ministro em entrevista ao programa CB.Poder, uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília.

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Esse "legado cultural", de acordo com Paulo Henrique Cordeiro, deve abranger uma maior valorização do futebol feminino no Brasil.

"Queremos promover uma virada de chave na mudança do costume da população brasileira", afirmou o titular do Esporte, ao exemplificar a busca por essa cultura com o apoio dos torcedores brasileiros que lotaram a Arena Castelão, em Fortaleza, no início do mês, para ver o jogo da seleção feminina contra os Estados Unidos.

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Preparações para a Copa de 2027

O ministro também relatou ter participado de conversas com a Fifa para discutir a organização da Copa de Futebol Feminino de 2027. Na avaliação dele, a realização do evento ocorrerá em meio à validade da Lei Geral da Copa, norma aprovada 12 anos atrás, para a Copa do Mundo de futebol masculino no Brasil.

"Além da Lei Geral da Copa do Mundo, teremos reformulações tributárias para o evento de futebol feminino, em 2027", completou Paulo Henrique, ao acrescentar que estados e municípios terão o direito de modificar os tributos durante o evento.

Confira a entrevista completa com o ministro do Esporte, no CB.Poder: