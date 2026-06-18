Governo planeja filme sobre pioneiras do futebol feminino no Brasil

Na entrevista, Paulo Henrique ainda comentou ações do governo no âmbito do Programa de Aceleração e Crescimento (PAC) voltado ao esporte - (crédito: Reprodução/Youtube Correio Braziliense)

Ex-jogadoras consideradas pioneiras do futebol feminino brasileiro serão homenageadas com um documentário produzido pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como parte das ações para a realização da próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino, no próximo ano, no Brasil.

A elaboração de um filme para homenagear nomes que atuaram na primeira seleção feminina de futebol a disputar uma Copa do Mundo — em 1988 — foi anunciada nesta quinta-feira (18/6), pelo ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, em entrevista ao CB.Poder, uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília.

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"Vamos referenciar as pioneiras do futebol feminino. Elas foram grandes heroínas ao iniciar no futebol e passar por todo o preconceito que havia na época", disse. "Vamos levar Lula para ver o documentário com as pioneiras", completou. Embora o ministro tenha citado o convite, ainda não há previsões de data de lançamento do filme e da possível presença do presidente a essa ocasião.

O lançamento de um documentário sobre pioneiras do futebol feminino no Brasil será uma das ações do governo para os preparativas à Copa do Mundo feminina, no ano que vem. Segundo o ministro, outras iniciativas serão lançadas pela pasta com o objetivo de valorizar a presença de mulheres na prática do esporte.

Na entrevista, Paulo Henrique ainda comentou ações do governo no âmbito do Programa de Aceleração e Crescimento (PAC) voltado ao esporte. "Hoje, o PAC Esporte é constituído pelas Arenas Brasil, que são espaços onde se tem pistas de atletismo, além de um campo gramado de futebol, uma quadra de basquete, uma playground para as crianças e um vestiário. A ideia disso é povoar esses espaços com a presença feminina", pontuou.

Mudança cultural

Com a Copa feminina prevista para o próximo ano, o ministro Paulo Henrique prevê usar o evento à promoção de uma valorização do esporte no país. "Queremos promover uma virada de chave na mudança do costume da população brasileira", afirmou o titular do Esporte, ao exemplificar a busca por essa cultura com o apoio dos torcedores brasileiros que lotaram a Arena Castelão, em Fortaleza, no início do mês, para ver o jogo da seleção feminina contra os Estados Unidos.

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O ministro também relatou ter participado de conversas com a Fifa para discutir a organização da Copa de Futebol Feminino de 2027. Na avaliação dele, a realização do evento ocorrerá em meio à validade da Lei Geral da Copa, norma aprovada 12 anos atrás, para a Copa do Mundo de futebol masculino no Brasil.

Confira a entrevista completa com o ministro do Esporte, no CB.Poder: