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COPA DO MUNDO

Governo planeja filme sobre pioneiras do futebol feminino no Brasil

Informação foi anunciada pelo ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, em entrevista ao CB Poder, do Correio Braziliense

Na entrevista, Paulo Henrique ainda comentou ações do governo no âmbito do Programa de Aceleração e Crescimento (PAC) voltado ao esporte - (crédito: Reprodução/Youtube Correio Braziliense)
Na entrevista, Paulo Henrique ainda comentou ações do governo no âmbito do Programa de Aceleração e Crescimento (PAC) voltado ao esporte - (crédito: Reprodução/Youtube Correio Braziliense)

Ex-jogadoras consideradas pioneiras do futebol feminino brasileiro serão homenageadas com um documentário produzido pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como parte das ações para a realização da próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino, no próximo ano, no Brasil.

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A elaboração de um filme para homenagear nomes que atuaram na primeira seleção feminina de futebol a disputar uma Copa do Mundo — em 1988 — foi anunciada nesta quinta-feira (18/6), pelo ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, em entrevista ao CB.Poder, uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília.

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"Vamos referenciar as pioneiras do futebol feminino. Elas foram grandes heroínas ao iniciar no futebol e passar por todo o preconceito que havia na época", disse. "Vamos levar Lula para ver o documentário com as pioneiras", completou. Embora o ministro tenha citado o convite, ainda não há previsões de data de lançamento do filme e da possível presença do presidente a essa ocasião.

O lançamento de um documentário sobre pioneiras do futebol feminino no Brasil será uma das ações do governo para os preparativas à Copa do Mundo feminina, no ano que vem. Segundo o ministro, outras iniciativas serão lançadas pela pasta com o objetivo de valorizar a presença de mulheres na prática do esporte.

Na entrevista, Paulo Henrique ainda comentou ações do governo no âmbito do Programa de Aceleração e Crescimento (PAC) voltado ao esporte. "Hoje, o PAC Esporte é constituído pelas Arenas Brasil, que são espaços onde se tem pistas de atletismo, além de um campo gramado de futebol, uma quadra de basquete, uma playground para as crianças e um vestiário. A ideia disso é povoar esses espaços com a presença feminina", pontuou. 

Mudança cultural

Com a Copa feminina prevista para o próximo ano, o ministro Paulo Henrique prevê usar o evento à promoção de uma valorização do esporte no país. "Queremos promover uma virada de chave na mudança do costume da população brasileira", afirmou o titular do Esporte, ao exemplificar a busca por essa cultura com o apoio dos torcedores brasileiros que lotaram a Arena Castelão, em Fortaleza, no início do mês, para ver o jogo da seleção feminina contra os Estados Unidos. 

O ministro também relatou ter participado de conversas com a Fifa para discutir a organização da Copa de Futebol Feminino de 2027. Na avaliação dele, a realização do evento ocorrerá em meio à validade da Lei Geral da Copa, norma aprovada 12 anos atrás, para a Copa do Mundo de futebol masculino no Brasil.

Confira a entrevista completa com o ministro do Esporte, no CB.Poder:

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 18/06/2026 17:35 / atualizado em 18/06/2026 17:35
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