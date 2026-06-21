Rebeca Andrade volta às competições com ouro no Pan-Americano

Após 20 meses afastada, Rebeca Andrade conquista título inédito no salto e ajuda o Brasil a garantir vaga no Mundial de Roterdã - (crédito: Reprodução/Instagram (@cbginastica))

Após quase dois anos longe das competições, Rebeca Andrade voltou em grande estilo às disputas internacionais. Neste domingo (21/6), a ginasta brasileira conquistou pela primeira vez o título do salto no Pan-Americano de ginástica artística, realizado no Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, a medalhista olímpica anunciou sua volta com um texto emocionante e reflexivo onde afirma que voltar para a ginástica é mais do que voltar a competir, mas voltar para si mesma: "Voltei para o lugar onde aprendi a sonhar, a cair, a levantar e a acreditar. Voltei carregando todas as experiências, desafios, vitórias e aprendizados que fizeram parte da minha caminhada até aqui", escreveu a ginasta.

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A atleta, que é a maior medalhista olímpica da história do Brasil, garantiu o ouro com média de 14.266 pontos em suas duas apresentações. Ela recebeu nota 14.433 no primeiro salto e 13.700 no segundo, superando as adversárias por uma margem mínima.

A canadense Lia Monica Fontaine, atual vice-campeã mundial da prova, ficou com a prata ao somar média de 14.249. O bronze foi para a norte-americana Claire Pease, que alcançou 13.916 pontos.

Durante a fase classificatória, Rebeca havia apresentado desempenho ainda melhor, registrando 14.533 no primeiro salto e 14.166 no segundo, totalizando média de 14.459.

Apesar de já acumular dois títulos mundiais no aparelho e duas medalhas olímpicas, ouro em Tóquio-2021 e prata em Paris-2024, este foi o primeiro ouro pan-americano da brasileira no salto.

Além do resultado individual, Rebeca teve papel importante na campanha da seleção brasileira feminina, que conquistou a medalha de prata por equipes na última quinta-feira (18/6), atrás apenas dos Estados Unidos. O desempenho garantiu ao Brasil uma vaga no Campeonato Mundial de Roterdã, marcado para outubro.

Após retornar às competições, a ginasta comemorou o desempenho e a recepção do público. Segundo Rebeca, voltar a competir em alto nível foi motivo de orgulho, especialmente por ainda não ter executado seus saltos mais difíceis. Rebeca também destacou a emoção de competir diante da torcida brasileira, afirmando ter sentido novamente a adrenalina e o carinho do público, fatores que tornaram o momento ainda mais especial.

*Com informações da Agência Estado