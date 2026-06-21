No jogo mil das Copas, Japão goleia a Tunísia e segue na cola da Holanda

Japão fez sua maior goleada em Copas do Mundo - (crédito: Foto: Divulgação/JFA)

O Japão aproveitou a festa pelo milésimo jogo da Copa do Mundo para fazer sua maior vitória na história do torneio. Na madrugada deste domingo (21), os Samurais golearam a Tunísia por 4 a 0, se aproximaram da vaga na próxima fase e seguem na briga pela liderança do grupo com a Holanda. Já as Águias de Cartago, que estreavam Hervé Renard no comando da seleção, estão eliminadas.

Com o resultado, os japoneses ficam na segunda colocação do Grupo E. Afinal, a seleção asiática fica com o mesmo saldo de gols da Laranja Mecânica, +4, mas perde nos gols marcados, sete contra seis, respectivamente. Entretanto, terá a última rodada para tentar superar os europeus, em uma disputa que promete ser gol a gol até o fim.

Japão se estabelece e sai na frente

Nos primeiros minutos sob o comando de Hervé Renard, a Tunísia conseguiu assustar primeiro. Hannibal Mejbri arriscou da entrada da área e mandou por cima da meta. Entretanto, em sua primeira chance, o Japão abriu o placar. Nakamura fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Kamada, que antecipou à marcação e concluiu para as redes. Os Samurais não ampliaram na sequência por milímetros. Ueda aproveitou sobra de cruzamento e chutou firme, a bola desviou na defesa e Dahmen se esticou todo para evitar que a bola entrasse, ficando apenas com uma pequena parte sobre a linha.

A pressão japonesa seguiu e o segundo gol veio de forma natural. Ueda avançou com a bola pela direita, a marcação não apertou e o atacante chutou cruzado para ampliar. Com a vantagem maior, o Japão não teve dificuldades em controlar o jogo até o intervalo.

Goleada construída

Logo no começo do segundo tempo, o Japão quase conseguiu ampliar com Tanaka, em chute que passou rente à trave direita. A Tunísia até conseguiu equilibrar mais o jogo, mas não teve grandes oportunidades. Por outro lado, os Samurais não demoraram para fazer o terceiro. Junya Ito recebeu na área e tocou com tranquilidade, na saída do goleiro, para marcar mais um.

Os Samurais seguiram com o controle do jogo e transformaram o placar em goleada. Sano recuperou bola pela direita, cruzou na área e Ueda subiu sozinho para marcar o quarto. Com seu maior resultado da história das Copas estabelecido, o Japão controlou o jogo até o fim e garantiu a goleada.

TUNÍSIA 0 x 4 JAPÃO

2ª Rodada do Grupo F Copa do Mundo

Local: Estádio BBVA, Monterrey (MEX)

Data e horário: 21/06/2026 (domingo), à 1h (de Brasília)

Gols: Kamada, 2’/1ºT (0-1); Ueda, 30’/1ºT (0-2); Junya Ito, 23’/2ºT (0-3); Ueda, 37’/2ºT (0-4)

TUNÍSIA: Dahmen; Valery, Rekik, Talbi, Bronn (Hamida, intervalo) e Abdi (Achouri, 45’/2ºT); Skhiri (Khedira, 45’/2ºT), Slimane, Hannibal Mejbri e Tounekti (Chaouat, 19’/2ºT) ; Saad (Gharbi, intervalo). Técnico: Hervé Renard

JAPÃO: Zion Suzuki; Ko Itakura, Hiroki Ito e Tomiyasu (Seko, 33’/2ºT); Tanaka, Sano, Ritsu Doan (Sugawara, 28’/2ºT), Junya Ito e Kamada (Junnosuke Suzuki, 28’/2ºT); Nakamura (Yuito Suzuki, 33’/2ºT) e Ayase Ueda (Goto, 40’/2ºT). Técnico: Hajime Moriyasu.

Árbitro: István Kovács (ROM)

Assistentes: Ferencz Tunyogi e Mihai Marica (ROM)

VAR: Fedayi San (SUI)