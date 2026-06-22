Fluminense anuncia retorno de Thiago Silva

É oficial! Thiago Silva está de volta ao Fluminense para mais uma passagem - (crédito: Foto: Divulgação / Fluminense)

O zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, está de volta ao Fluminense. O Tricolor fez o anúncio oficial nesta segunda-feira (22/6) via redes sociais. Esta será a quarta passagem – a terceira no profissional – do Monstro por Laranjeiras.

O contrato, segundo anúncio do Flu, vai até o fim da temporada. Assim, Thiago Silva deverá se juntar ao restante do elenco no CT Carlos Castilho em breve. Ao todo, Thiago Silva tem 212 jogos e 19 gols pelo Flu. Recentemente, em dezembro passado, ele saiu para voltar a defender as cores do Porto (POR), mas ficou apenas seis meses por lá, realizando 14 partidas.

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