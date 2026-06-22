Fluminense anuncia retorno de Thiago Silva

O zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, está de volta ao Fluminense. O Tricolor fez o anúncio oficial nesta segunda-feira (22/6) via redes sociais. Esta será a quarta passagem – a terceira no profissional – do Monstro por Laranjeiras.
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O contrato, segundo anúncio do Flu, vai até o fim da temporada. Assim, Thiago Silva deverá se juntar ao restante do elenco no CT Carlos Castilho em breve. Ao todo, Thiago Silva tem 212 jogos e 19 gols pelo Flu. Recentemente, em dezembro passado, ele saiu para voltar a defender as cores do Porto (POR), mas ficou apenas seis meses por lá, realizando 14 partidas.
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Algumas histórias nunca vão ter fim.
O Monstro Thiago Silva está de volta ao Fluminense. #TheMonsterIsBack pic.twitter.com/0ovJBpjIHJ
Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 22, 2026
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