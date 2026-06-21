Cabo Verde segura empate por 2 a 2 contra Uruguai em jogo eletrizante

Uruguai e Cabo Verde empataram em 2 a 2 neste domingo (21/6), em uma partida eletrizante pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026. O confronto, realizado em Miami, teve a seleção africana atuando de igual para igual com a Celeste.

Cabo Verde abriu o placar aos 21 minutos, com uma cobrança de falta magistral de Kevin Pina. A reação uruguaia veio ainda no primeiro tempo, com gols de Maxi Araújo, aos 44, e de Agustín Canobbio, aos 45+6, virando o jogo.

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No entanto, aos 61 minutos do segundo tempo, o atacante Hélio Varela aproveitou uma falha da defesa e do goleiro Fernando Muslera para marcar o gol de empate. O resultado mantém vivas as esperanças de Cabo Verde de avançar para a segunda fase em sua estreia em Copas do Mundo.

Com dois pontos em dois jogos, o Uruguai agora enfrenta a líder do grupo, Espanha, que tem quatro pontos. A partida ocorre na sexta-feira, às 21h (horário de Brasília), e uma derrota significa a eliminação da Celeste. No mesmo dia e horário, Cabo Verde encara a Arábia Saudita.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.