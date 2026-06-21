InícioEsportes
COPA DO MUNDO 2026

Cabo Verde segura empate por 2 a 2 contra Uruguai em jogo eletrizante

Celeste chega a virar o jogo, mas falha defensiva permite o 2 a 2; agora, a seleção precisará vencer a Espanha para não ser eliminada do Mundial

Cabo Verde contra Uruguai - Copa do Mundo 2026 - (crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cabo Verde contra Uruguai - Copa do Mundo 2026 - (crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Uruguai e Cabo Verde empataram em 2 a 2 neste domingo (21/6), em uma partida eletrizante pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026. O confronto, realizado em Miami, teve a seleção africana atuando de igual para igual com a Celeste.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Cabo Verde abriu o placar aos 21 minutos, com uma cobrança de falta magistral de Kevin Pina. A reação uruguaia veio ainda no primeiro tempo, com gols de Maxi Araújo, aos 44, e de Agustín Canobbio, aos 45+6, virando o jogo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Cabo Verde contra Uruguai - Copa do Mundo 2026
    Cabo Verde contra Uruguai - Copa do Mundo 2026 PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
  • Cabo Verde contra Uruguai - Copa do Mundo 2026
    Cabo Verde contra Uruguai - Copa do Mundo 2026 PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
  • Cabo Verde contra Uruguai - Copa do Mundo 2026
    Cabo Verde contra Uruguai - Copa do Mundo 2026 PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
  • Cabo Verde contra Uruguai - Copa do Mundo 2026
    Cabo Verde contra Uruguai - Copa do Mundo 2026 CHANDAN KHANNA / AFP
  • Cabo Verde contra Uruguai - Copa do Mundo 2026
    Cabo Verde contra Uruguai - Copa do Mundo 2026 PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Leia Mais

  • Cabo Verde vence Essuatíni e se classifica pela primeira vez para a Copa

  • Embaixada de Cabo Verde faz festa para acompanhar partida contra o Uruguai

  • Cabo Verde empata com a Líbia e adia sonho de vaga inédita na Copa do Mundo 2026

No entanto, aos 61 minutos do segundo tempo, o atacante Hélio Varela aproveitou uma falha da defesa e do goleiro Fernando Muslera para marcar o gol de empate. O resultado mantém vivas as esperanças de Cabo Verde de avançar para a segunda fase em sua estreia em Copas do Mundo.

Com dois pontos em dois jogos, o Uruguai agora enfrenta a líder do grupo, Espanha, que tem quatro pontos. A partida ocorre na sexta-feira, às 21h (horário de Brasília), e uma derrota significa a eliminação da Celeste. No mesmo dia e horário, Cabo Verde encara a Arábia Saudita.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 21/06/2026 21:23 / atualizado em 21/06/2026 21:24
SIGA
x