Parreira tem redução de sedação e apresenta leve melhora na UTI

Ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, apresentou evolução no quadro de saúde. De acordoc o o boletim divulgado pelo Hospital Samaritano Barra nesta segunda-feira (22/6), ele passou a acordar quando solicitado pela equipe médica. Ele, entretanto, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com inflamação pulmonar e insuficiência respiratória aguda.

Além disso, Parreira está com pouca sedação, mas ainda respira com o auxílio de aparelhos. A unidade informou que o quadro clínico continua apresentando melhora, embora ainda demande cuidados intensivos. O ex-treinador é acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

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O ídolo convive desde 2023 com um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se desenvolve no sistema linfático. No entanto, o ex-chefe de departamento médico da Seleção Brasileira, José Luiz Runco, revelou, em entrevista à Voz do Esporte, que ele está com uma "pneumonia aguda". Além disso, ele pediu oração.

Carlos Alberto Parreira, afinal, entrou para a história da Seleção Brasileira. Ele fez parte de dois títulos mundiais. Em 1970, aliás, era o preparador físico do Brasil na campanha do tricampeonato. Anos depois, em 1994, comandou a equipe no tetracampeonato, que encerrou o maior jejum da história do país em Copas do Mundo.

Confira a nota do Samaritano, na íntegra:

"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que o paciente Carlos Alberto Parreira continua internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com inflamação pulmonar e insuficiência respiratória aguda. Ele está com pouca sedação, acorda quando é solicitado, mas, ainda respira com auxílio de aparelhos. No momento, seu quadro segue com melhora, mas ainda demanda cuidados intensivos.

O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

Não há previsão de alta."