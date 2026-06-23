Seleção dos estagiários do CB: veja os destaques da 2ª rodada da Copa

Cristiano Ronaldo e Messi marcam duas vezes cada e lideram Seleção da Rodada dos Estagiários do CB - (crédito: Paul ELLIS/AFP)

Se a primeira rodada da Copa do Mundo indicou os possíveis protagonistas desta edição, a segunda confirmou os favoritos. Vinte anos após a estreia de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo em Mundiais, na Copa de 2006, os craques voltaram a demonstrar o porquê de terem marcado a época como os maiores jogadores do século. Em 2026, mesmo em reta final de carreira, seguem acumulando recordes e decidindo partidas.

Nesta rodada, Messi marcou os dois gols da vitória da Argentina sobre a Áustria por 2 x 0 e assumiu o posto de maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 18 gols. Cristiano Ronaldo também brilhou ao balançar as redes duas vezes no triunfo de Portugal por 5 x 0 diante do Uzbequistão, tornando-se o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes do torneio.

Inspirada nas atuações das principais estrelas da competição, a redação do Correio escalou a segunda edição da Seleção dos Estagiários do CB. A equipe reúne representantes de 11 seleções e foi montada exclusivamente com base no desempenho apresentado na rodada. Gols, assistências, participações decisivas nos resultados e atuações individuais de destaque serviram como critérios para a definição dos escolhidos.

Entre os selecionados estão o goleiro Eloy Room, responsável por garantir o empate sem gols entre Curaçao e Equador com 15 defesas, recorde de intervenções em uma partida de 90 minutos na história das Copas do Mundo; Lionel Messi, autor de dois gols pela Argentina e novo maior artilheiro do torneio; além de Mohamed Salah e Cristiano Ronaldo.

A cada rodada, uma nova Seleção dos Estagiários do CB será divulgada, reunindo os jogadores de maior brilho na Copa do Mundo de 2026.



Goleiro: Eloy Room (Curaçao)

Entrou para história como goleiro com mais defesas em uma partida de Copa do Mundo, com 15 no empate sem gols diante do Equador. Atleta caribenho joga no Miami FC, da USL, liga semi amadora de futebol dos Estados Unidos.

Lateral direito: Marcus Pedersen (Noruega)

Abriu o placar na vitória contra Senegal por 3 x 2 após começar no banco de reservas e entrar na partida ainda na primeira etapa.

Zagueiro: Khalilzadeh (Irã)

Vinte e uma contribuições defensivas para garantir o empate sem gols contra a Bélgica.

Zagueiro: Freeman (Estados Unidos)

Gol e excelente desempenho defensivo na vitória dos donos da casa contra a Austrália por 2 x 0.

Lateral esquerdo: Nuno Mendes (Portugal)

Golaço de falta e boa partida tanto ofensiva quanto defensiva na goleada portuguesa por 5 x 0 diante Uzbequistão.

Volante: Luis Romo (México)

Marcou o gol da vitória mexicana contra a Coreia do Sul por 1 x 0 para carimbar a classificação dos donos da casa ao mata-mata.

Meia: Mohamed Salah (Egito)

Gol e assistência do maior ídolo do país para conquistar a primeira vitória do Egito em Copas do Mundo, sobre a Nova Zelândia por 3 x 1.

Meia: Lionel Messi (Argentina)

Dois gols na vitória contra a Áustria e se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 18 bolas na rede.

Ponta esquerda: Gakpo (Holanda)

Dois gols e uma assistência no passeio holandês por 5 x 1 contra a Suécia.

Ponta direita: Jonathan David (Canadá)

Hat-trick na goleada canadense sobre o Catar, por 6 x 0 em Vancouver.

Atacante: Cristiano Ronaldo (Portugal)

Após estreia apagada, o português marcou duas vezes na goleada contra o Uzbequistão e se tornou o único jogador a fazer gol em seis Copas diferentes (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

Treinador: Ronald Koeman (Holanda)

Comandou a equipe na goleada contra a forte seleção sueca.

*Estagiários sob supervisão de Danilo Queiroz