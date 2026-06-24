Sem Neymar entre os titulares, Brasil está escalado para encarar a Escócia

Nesta quarta (24/6), a Seleção Brasileira enfrenta a Escócia na terceira rodada da Copa do Mundo, pelo grupo C, em busca das oitavas de final. O confronto acontece no Estádio em Miami, nos Estados Unidos, às 19h (horário de Brasília).
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Confira os 11 nomes escalados por Ancelotti:
1. Alisson
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13. Danilo
4. Marquinhos
3. Gabriel Magalhães
16. Danilo Santos
5. Casemiro
8. Bruno Henrique
20 Lucas Paquetá
26. Rayan
7. Vini Jr.
9. Matheus Cunha
No banco, estarão à disposição: Weverton, Ederson, Alex Sandro, Bremer, Leo Pereira, Ibañez, Ederson, Fabinho, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Raphinha e Neymar.
Raphinha foi diagnosticado com lesão muscular na região posterior da coxa direita, após o jogo contra o Haiti, no último dia 19.
Após mais de 980 dias sem defender a seleção, a expectativa é que Neymar faça sua estreia no Mundial na partida de hoje.
A arbitragem do jogo será de Cesar Ramos, auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra (trio mexicano). será de Cesar Ramos, auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra (trio mexicano).
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Anna Júlia Castro*Estagiário
Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos