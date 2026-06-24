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ESCALAÇÃO DO JOGO

Sem Neymar entre os titulares, Brasil está escalado para encarar a Escócia

Técnico confirma a formação inicial para o confronto desta rodada; existe a expectativa do Neymar entrar ao decorrer da partida

Veja a escalação do Brasil no jogo contra a Escócia - (crédito: reprodução/cbf)
Veja a escalação do Brasil no jogo contra a Escócia - (crédito: reprodução/cbf)

Nesta quarta (24/6), a Seleção Brasileira enfrenta a Escócia na terceira rodada da Copa do Mundo, pelo grupo C, em busca das oitavas de final. O confronto acontece no Estádio em Miami, nos Estados Unidos, às 19h (horário de Brasília).

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Confira os 11 nomes escalados por Ancelotti: 

1. Alisson 

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13. Danilo

4. Marquinhos 

3. Gabriel Magalhães 

16. Danilo Santos 

5. Casemiro 

8. Bruno Henrique

20 Lucas Paquetá

26. Rayan

7. Vini Jr.

9. Matheus Cunha

No banco, estarão à disposição: Weverton, Ederson, Alex Sandro, Bremer, Leo Pereira, Ibañez, Ederson, Fabinho, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Raphinha e Neymar. 

Raphinha foi diagnosticado com lesão muscular na região posterior da coxa direita, após o jogo contra o Haiti, no último dia 19.

Após mais de 980 dias sem defender a seleção, a expectativa é que Neymar faça sua estreia no Mundial na partida de hoje. 

A arbitragem do jogo será de Cesar Ramos, auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra (trio mexicano). será de Cesar Ramos, auxiliado por Alberto Morin e Marco Bisguerra (trio mexicano).

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Anna Júlia Castro* e Amanda S. Feitoza
postado em 24/06/2026 18:06 / atualizado em 24/06/2026 18:13
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