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MEMES DA COPA

Meme de Endrick deixa o futebol e embarca em companha aérea; entenda

Companhia irlandesa publicou meme sobre o atacante brasileiro e brincou com a suposta resistência do técnico em dar mais espaço ao jogador

Meme de Endrick ultrapassa o futebol e chega a companhia aérea - (crédito: Reprodução/Redes sociais )
Meme de Endrick ultrapassa o futebol e chega a companhia aérea - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

A companhia aérea irlandesa Ryanair entrou na onda dos memes envolvendo o atacante Endrick e o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. Conhecida pelo tom descontraído nas redes sociais, a empresa publicou nesta quarta-feira (24/6) uma montagem brincando com a relação entre o jogador e o treinador.

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Na imagem compartilhada pela companhia, Endrick aparece pedindo para sentar na janela durante um voo. No entanto, o assento destinado ao atacante está posicionado ao lado de uma parede da aeronave, sem qualquer acesso à vista externa.

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A publicação faz referência a uma seleção memes que ganhou força nas redes sociais após as primeiras convocações de Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Nas brincadeiras, internautas ironizam uma suposta relutância do treinador em dar mais espaço ao jovem atacante, criando situações em que o técnico prefere qualquer alternativa antes de atender aos pedidos do jogador.

A escolha do tema não foge do padrão adotado pela Ryanair. A companhia, conhecida pelo modelo de baixo custo, costuma aproveitar assuntos em alta para produzir conteúdos bem-humorados e interagir com o público. As publicações frequentemente fazem referência a reclamações dos próprios passageiros, como assentos sem janela e as restrições para bagagem de mão.

O meme surge poucos dias após Endrick entrar no segundo tempo da partida da Seleção Brasileira contra o Haiti, disputada em 19 de junho.

Enquanto as brincadeiras seguem repercutindo nas redes sociais, o Brasil volta a campo nesta quarta-feira (24/6), quando enfrenta a Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 24/06/2026 18:21 / atualizado em 24/06/2026 18:22
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