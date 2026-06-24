Bósnia e Herzegovina elimina Catar e garante 3º lugar do Grupo B

A Bósnia e Herzegovina terminou em terceiro lugar no Grupo B da Copa do Mundo 2026 e agora aguarda o desfecho da rodada para saber se avançará na competição. A sobrevida no torneio veio com a vitória por 3 a 1 sobre o Catar, nesta quarta-feira (24/6), em Seattle. Com o resultado, os cataris dão adeus à competição na lanterna da chave.













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As duas seleções entraram em campo pressionadas, com apenas um ponto cada. No entanto, os europeus foram mais eficientes e construíram o placar com gols de Kerim Alajbegovic (29'), um gol contra de Mahmud Abunada (34') e outro de Ermin Mahmic (80'). Hasan Al Haydos descontou para o Catar aos 42 minutos da etapa inicial.

Com o triunfo, a Bósnia chegou aos 4 pontos, empatada com o Canadá. Os canadenses, contudo, garantiram a segunda posição pelo saldo de gols superior, mesmo derrotados por 2 a 1 pela Suíça — que avançou na liderança isolada, com 7 pontos. O Catar se despediu em último, com apenas 1 ponto.

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Após surpreenderem a Itália nos pênaltis durante a repescagem europeia, em março, os bósnios dependem agora dos critérios de desempate dos outros 11 grupos. A expectativa é avançar à segunda fase como um dos oito melhores terceiros colocados.

Caso a vaga se confirme, o feito será histórico. A única participação anterior da Bósnia como Estado independente ocorreu na Copa de 2014, no Brasil, quando caiu justamente na fase de grupos. Naquela ocasião, a vitória por 3 a 1 sobre o Irã na última rodada não bastou para o acesso ao mata-mata.

Do outro lado, o Catar, sob o comando do espanhol Julen Lopetegui, repetiu o roteiro de quatro anos atrás, quando perdeu as três partidas como anfitrião e foi eliminado precocemente. A única evolução nesta segunda participação histórica foi a conquista do primeiro ponto do país em Copas, obtido no empate arrancado contra a Suíça na estreia.

*Com informações da Agência France-Press