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COPA DO MUNDO 2026

Brasil x Escócia: acompanhe os lances em tempo real

A Seleção Brasileira entra em campo pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026; a expectativa é que Neymar entre no decorrer do jogo

Jogo Brasil e Escócia - (crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Jogo Brasil e Escócia - (crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira (24/6) para o terceiro jogo da primeira fase da Copa do Mundo de 2026. O adversário será a Escócia, seleção para a qual o Brasil nunca perdeu. A expectativa, no entanto, vai além do histórico favorável e se concentra na possível participação de Neymar. Após mais de 980 dias sem vestir a camisa da Seleção, existe a possibilidade de que o camisa 10 entre em campo durante a partida.

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  • Jogo Brasil contra Escócia
    Jogo Brasil contra Escócia CHANDAN KHANNA / AFP
  • Jogo Brasil contra Escócia
    Jogo Brasil contra Escócia PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
  • Jogo Brasil contra Escócia
    Jogo Brasil contra Escócia CHANDAN KHANNA / AFP
  • Jogo Brasil contra Escócia
    Jogo Brasil contra Escócia PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
  • Jogo Brasil contra Escócia
    Jogo Brasil contra Escócia PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
  • Jogo do Brasil e Panama vini Jr
    Jogo do Brasil e Panama vini Jr Rafael Ribeiro/CBF

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O Brasil deve iniciar o confronto com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. O técnico Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Rayan na vaga de Raphinha, que está lesionado, e conta com Neymar como opção no banco de reservas.

Raphinha foi diagnosticado com lesão muscular na região posterior da coxa direita, após o jogo contra o Haiti, no último dia 19.

A seleção da Escócia deve alinhar com: Angus Gunn; Andy Robertson, Jack Hendry, Nathan Patterson e Scott McKenna; Lewis Ferguson, Kenny McLean, Scott McTominay e John McGinn; Ben Doak e Lawrence Shankland.

  • 00' - 1º T: Começa o jogo no estádio Hard Rock Stadium, em Miami!

01' - 1º T: A primeira falta do jogo foi marcada em favor da Escócia. 

04' - 1º T: Bruno Guimarães rouba no meio de campo e tenta o cruzamento para Vinicius Junior. Goleiro da Escócia fica com a bola. 

07' - 1º T: GOOOL! Vinicius Jr. marca o primeiro gol da partida e o terceiro na Copa. Após Rayan pressionar na saída de bola, na disputa com McKenna, a sobra fica com Vini Jr., que dribla o goleiro e finaliza.  

10' - 1º T: Jogada do Brasil pela direita, Bruno Guimarães finaliza, mas a bola volta a bater na defesa

14' - 1º T: Casemiro tenta um cruzamento diagonal e foi forte demais. A seleção brasileira pressiona no campo de ataque. 

17' - 1º T: Danilo levanta a bola na área com perigo, mas ninguém consegue alcançar e ela atravessa toda a defesa. O Brasil segue com a posse no ataque, trocando passes em busca de abrir espaços. 

19' - 1º T: Matheus Cunha rouba a bola no meio-campo, Rayan dispara no contra-ataque e aciona Vini Jr. O camisa 7 finaliza, mas a bola sai raspando a trave.

22' - 1º T: GOOOL! Vinicius Jr. marca o segundo gol da partida. 

24' - 1º T: O VAR chamou para analisar uma possível falta de Vinícius Jr. sobre Hendry. O segundo gol do Brasil foi anulado. 

25' - 1º T: Pausa para hidratação

28' - 1º T: Jogo retorna. Escócia cruza pela direita com perigo, mas o cabeceio sai torto e Lucas Paquetá afasta.

31' - 1º T:  Paquetá atua defesa do Brasil, mas se atrapalha no passe, que cai nos pés de Ferguson. Ele finaliza, a bola desvia na marcação. Escanteio para Escócia.

33' - 1º T: FALTA! Após o escanteio, o árbitro assinala falta de Hendry sobre Bruno Guimarães.

37' - 1º T: Rayan arrisca chute pelo lado esquerdo, mas a bola vai alta.
 
41' - 1º T: Matheus Cunha tenta ultrapassar a defesa da Escócia e chuta. A bola passa no canto esquerdo do goleiro.
 
44' - 1º T: Vini Jr. e Rayan trocam de passes e levantam a bola para a área de ataque. Matheus Cunha finaliza, mas a defesa escocesa salva praticamente em cima da linha.
 
45' - 1º T: Seis minutos de acréscimo
 
47' - 1º T: GOOOL! Vinicius Jr. marca o segundo gol da partida. Bruno Guimarães levanta pela direita, a bola atravessa a área e Vinicius Jr. aparece para fazer gol de cabeça. 
 
48' - 1º T: O Brasil encaixa uma jogada trabalhada, incluindo uma bonita participação de Vini Jr. de letra, que aciona Rayan que passa pela marcação e finaliza, mas o goleiro escocês reage bem e evita o gol.
 
51' - 1º T: FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

00' - 2º T: Começa o segundo tempo! 

03' - 2º T: DEFESA DO ALISSON! A Escócia avança pela esquerda, levanta a bola na área e McTominay sobe para o cabecear. Alisson reage e faz a defesa sem dar rebote.

06' - 2º T: Paquetá faz lançamento para Vini Jr. que fica cara a cara com o gol. Na finalização, porém, o atacante pega mal na bola, e Gunn encaixa a defesa. 

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 24/06/2026 18:36 / atualizado em 24/06/2026 20:18
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