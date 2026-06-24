Brasil x Escócia: acompanhe os lances em tempo real

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira (24/6) para o terceiro jogo da primeira fase da Copa do Mundo de 2026. O adversário será a Escócia, seleção para a qual o Brasil nunca perdeu. A expectativa, no entanto, vai além do histórico favorável e se concentra na possível participação de Neymar. Após mais de 980 dias sem vestir a camisa da Seleção, existe a possibilidade de que o camisa 10 entre em campo durante a partida.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Qual resultado a Seleção precisa contra a Escócia para se classificar na liderança do grupo?
O Brasil deve iniciar o confronto com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. O técnico Carlo Ancelotti promoveu a entrada de Rayan na vaga de Raphinha, que está lesionado, e conta com Neymar como opção no banco de reservas.
Raphinha foi diagnosticado com lesão muscular na região posterior da coxa direita, após o jogo contra o Haiti, no último dia 19.
A seleção da Escócia deve alinhar com: Angus Gunn; Andy Robertson, Jack Hendry, Nathan Patterson e Scott McKenna; Lewis Ferguson, Kenny McLean, Scott McTominay e John McGinn; Ben Doak e Lawrence Shankland.
-
00' - 1º T: Começa o jogo no estádio Hard Rock Stadium, em Miami!
01' - 1º T: A primeira falta do jogo foi marcada em favor da Escócia.
04' - 1º T: Bruno Guimarães rouba no meio de campo e tenta o cruzamento para Vinicius Junior. Goleiro da Escócia fica com a bola.
07' - 1º T: GOOOL! Vinicius Jr. marca o primeiro gol da partida e o terceiro na Copa. Após Rayan pressionar na saída de bola, na disputa com McKenna, a sobra fica com Vini Jr., que dribla o goleiro e finaliza.
10' - 1º T: Jogada do Brasil pela direita, Bruno Guimarães finaliza, mas a bola volta a bater na defesa
14' - 1º T: Casemiro tenta um cruzamento diagonal e foi forte demais. A seleção brasileira pressiona no campo de ataque.
17' - 1º T: Danilo levanta a bola na área com perigo, mas ninguém consegue alcançar e ela atravessa toda a defesa. O Brasil segue com a posse no ataque, trocando passes em busca de abrir espaços.
19' - 1º T: Matheus Cunha rouba a bola no meio-campo, Rayan dispara no contra-ataque e aciona Vini Jr. O camisa 7 finaliza, mas a bola sai raspando a trave.
22' - 1º T: GOOOL! Vinicius Jr. marca o segundo gol da partida.
24' - 1º T: O VAR chamou para analisar uma possível falta de Vinícius Jr. sobre Hendry. O segundo gol do Brasil foi anulado.
25' - 1º T: Pausa para hidratação
28' - 1º T: Jogo retorna. Escócia cruza pela direita com perigo, mas o cabeceio sai torto e Lucas Paquetá afasta.
31' - 1º T: Paquetá atua defesa do Brasil, mas se atrapalha no passe, que cai nos pés de Ferguson. Ele finaliza, a bola desvia na marcação. Escanteio para Escócia.
33' - 1º T: FALTA! Após o escanteio, o árbitro assinala falta de Hendry sobre Bruno Guimarães.
Saiba Mais
- Esportes Sem Neymar entre os titulares, Brasil está escalado para encarar a Escócia
- Esportes Como se tornar um piloto de corrida? Veja os custos e os primeiros passos
- Esportes COI escolherá sede dos Jogos Olímpicos de 2036 com novo procedimento
- Esportes 'Mina de ouro' de publicidade: anúncios de pausa para hidratação vieram para ficar no futebol?
- Esportes Colômbia fura defesa da RD Congo no final e se classifica na Copa
- Esportes Relutância de Ancelotti em escalar Endrick é 'sensação viral' da Copa na internet, diz New York Times