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COPA DO MUNDO 2026

Bolada em Paquetá vira meme e rouba a cena em Brasil x Japão

Meia da Seleção levou um chute acidental de Bruno Guimarães logo no início da partida e a cena viralizou nas redes sociais

Lance inusitado divertiu torcedores, que transformaram o momento em uma enxurrada de memes durante o jogo - (crédito: Mauro PIMENTEL / AFP)
Lance inusitado divertiu torcedores, que transformaram o momento em uma enxurrada de memes durante o jogo - (crédito: Mauro PIMENTEL / AFP)

Nem sempre um dos momentos mais comentados de uma partida acontece por causa de um gol. No duelo entre Brasil e Japão pela segunda fase da Copa do Mundo, quem roubou a atenção dos torcedores no início do jogo foi Lucas Paquetá. O meia acabou atingido no rosto por uma finalização de Bruno Guimarães, que tentava afastar a bola. O impacto do lance derrubou o jogador.

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Pouco depois do momento, as redes sociais foram tomadas por memes com montagens, comparações e comentários sobre a “bolada” sofrida por Paquetá. Mesmo com o susto, Paquetá conseguiu seguir normalmente na partida.

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*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

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Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 29/06/2026 14:44
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