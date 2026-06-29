Bolada em Paquetá vira meme e rouba a cena em Brasil x Japão

Nem sempre um dos momentos mais comentados de uma partida acontece por causa de um gol. No duelo entre Brasil e Japão pela segunda fase da Copa do Mundo, quem roubou a atenção dos torcedores no início do jogo foi Lucas Paquetá. O meia acabou atingido no rosto por uma finalização de Bruno Guimarães, que tentava afastar a bola. O impacto do lance derrubou o jogador.
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Pouco depois do momento, as redes sociais foram tomadas por memes com montagens, comparações e comentários sobre a “bolada” sofrida por Paquetá. Mesmo com o susto, Paquetá conseguiu seguir normalmente na partida.
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A BOLADA NO PAQUETÁ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/lQZddSqCcm— LC ? (@Lc_Queirozz) June 29, 2026
O Paquetá assim sendo saco de pancada desde o início do jogo #BRAXJAP pic.twitter.com/1EBrlR0mOQ— Emi (@emicomments) June 29, 2026
*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia