Copa do Mundo 2026
Copa do Mundo, 19º dia: confira jogos, horários e transmissões
Dia dois da segunda fase da Copa do Mundo; ao todo, 32 seleções vão inaugurar uma nova etapa do torneio
Copa do Mundo 2026
Dia dois da segunda fase da Copa do Mundo; ao todo, 32 seleções vão inaugurar uma nova etapa do torneio
Depois de um jogo isolado no domingo, três partidas dão sequência à segunda fase da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (29/6). O Brasil é a principal atração do dia, enfrentando o Japão, às 14h (de Brasília). Mas a programação hoje também conta com confrontos entre Alemanha e Paraguai, e Holanda e Marrocos.
O Brasil chega com altas expectativas após derrotar a Escócia pelo último jogo da fase de grupos por 3x0, com uma performance sólida nos aspectos coletivos e individuais, terminando como líder do Grupo C. Já o Japão, empatou com a Holanda e Suécia, além de golear a Tunísia por 4 a 0, terminando em segundo lugar. Quem passar, enfrenta a Noruega ou Costa do Marfim.
Paraguai e Alemanha entram em campo logo depois, às 17h30, em Boston, com duas forças distintas. Enquanto a Alemanha é a única seleção que pode chegar ao quinto título mundial e se igualar ao Brasil, Paraguai sonha em quebrar seus recordes passados, e talvez chegar novamente às oitavas. O vencedor deste confronto encara quem passar de França e Suécia.
Holanda e Marrocos se enfrentam mais tarde, às 22h, no estádio El Gigante de Acero, em Monterrey. Líder do grupo F, a Holanda chega ao mata-mata com duas vitórias e um empate na fase de grupos. O Marrocos, que avançou em segundo lugar no Grupo F, tenta repetir e melhorar a campanha do Mundial de 2022, quando chegou à semifinal do torneio. Foi a primeira seleção africana a atingir esta fase em Copas.
Brasil x Japão
Horário: 14h (Horário de Brasília);
Local: Estádio de Houston, Estados Unidos;
Onde assistir:
TV aberta: TV Globo e SBT
TV fechada: Sportv
Streaming: Cazé TV e getv
Paraguai x Alemanha
Horário: 17h30 (Horário de Brasília);
Local:Estádio Gillette, Estados Unidos;
Onde assistir:
TV aberta: TV Globo
TV fechada: Sportv
Streaming: Cazé TV e getv
Holanda x Marrocos
Horário: 22h (Horário de Brasília);
Local: Estádio El Gigante de Acero, México;
Onde assistir:
Streaming: Cazé TV