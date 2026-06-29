Copa do Mundo, 19º dia: confira jogos, horários e transmissões

Herdeiro da camisa 7, Vinicius Junior participou de sete dos oito gols da Seleção com ele em campo pela Copa do Mundo - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF - Nelson Terme/CBF)

Depois de um jogo isolado no domingo, três partidas dão sequência à segunda fase da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (29/6). O Brasil é a principal atração do dia, enfrentando o Japão, às 14h (de Brasília). Mas a programação hoje também conta com confrontos entre Alemanha e Paraguai, e Holanda e Marrocos.

O Brasil chega com altas expectativas após derrotar a Escócia pelo último jogo da fase de grupos por 3x0, com uma performance sólida nos aspectos coletivos e individuais, terminando como líder do Grupo C. Já o Japão, empatou com a Holanda e Suécia, além de golear a Tunísia por 4 a 0, terminando em segundo lugar. Quem passar, enfrenta a Noruega ou Costa do Marfim.

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Paraguai e Alemanha entram em campo logo depois, às 17h30, em Boston, com duas forças distintas. Enquanto a Alemanha é a única seleção que pode chegar ao quinto título mundial e se igualar ao Brasil, Paraguai sonha em quebrar seus recordes passados, e talvez chegar novamente às oitavas. O vencedor deste confronto encara quem passar de França e Suécia.

Holanda e Marrocos se enfrentam mais tarde, às 22h, no estádio El Gigante de Acero, em Monterrey. Líder do grupo F, a Holanda chega ao mata-mata com duas vitórias e um empate na fase de grupos. O Marrocos, que avançou em segundo lugar no Grupo F, tenta repetir e melhorar a campanha do Mundial de 2022, quando chegou à semifinal do torneio. Foi a primeira seleção africana a atingir esta fase em Copas.

Confira horários, locais e onde assistir aos jogos de segunda-feira (29/6) da Copa do Mundo de 2026:

Brasil x Japão

Horário: 14h (Horário de Brasília);

Local: Estádio de Houston, Estados Unidos;

Onde assistir:

TV aberta: TV Globo e SBT

TV fechada: Sportv

Streaming: Cazé TV e getv





Paraguai x Alemanha

Horário: 17h30 (Horário de Brasília);

Local:Estádio Gillette, Estados Unidos;

Onde assistir:

TV aberta: TV Globo

TV fechada: Sportv

Streaming: Cazé TV e getv





Holanda x Marrocos

Horário: 22h (Horário de Brasília);

Local: Estádio El Gigante de Acero, México;

Onde assistir: