Quem será o adversário do Brasil? O jogo entre Costa do Marfim e Noruega

O estádio do Dallas Cowboysserá, hoje, palco de um confronto da fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 entre Erling Haaland, o ‘pistoleiro’ da Noruega, e a defesa de aço da Costa doMarfim. O duelo às 14h, no Texas,promete emoções no gramado e nas arquibancadas.

Os marfinenses contam com perigosos finalizadores, começando por Amad Diallo, atacante do Manchester United, e Nicolas Pépé, jogador do Villarreal. Com menção especial ao ponta Yan Diomandé, a sensação de 19 anos do RB Leipzig, que tem demonstrado por que é cobiçado pelo sprincipais clubes da Europa.

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“Não nos colocamos nenhum limite, temos um grande potencial”, disparou Pépé após marcar os dois gols da vitória contra Curaçao (2 x 0) no encerramento da fase de grupos.

Com uma equipe rápida e forte no ataque, especialmente pelas laterais, a Costa do Marfim também fez da solidez defensiva um dos pilares do jogo sob o comando d otécnico Emerse Faé. O goleiro Yahia Fofana, o zagueiro Emmanuel Agbadou e o lateral Guéla Doué, irmão do francês Désiré Doué, são os principais nomes de uma defesa que não sofreu gols em 10 jogosdas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Em três partidas na fase degrupos, a equipe marfinense não concedeu gols contra Equador (1 x0) e Curaçao (2 x 0), sendo vazada apenas na derrota por 2 x 1 para a Alemanha. Um novo teste se apresenta diante de uma Noruega que concentra todo o poder no ataque. Martin Odegaard, meia-atacante do Arsenal, faz a ligação entre o meio-campo e um temível trio ofensivo formado por Alexander Sorloth, Antonio Nusa e Erling Haaland.

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Nas duas últimas temporadas, a seleção norueguesa só terminou de 23 jogos sem balançar as redes adversárias. Nesta Copa do Mundo, acumula oito gols em três partidas, metade deles marcados por Haaland, apesar de a estrelado Manchester City, com a maioria dos titulares, ter sido preservada na derrota por 4 x 1 para a França, no encerramento da primeira fase.

Haaland, na primeira Copado Mundo aos 25 anos, inicia o mata-mata dois gols atrás do artilheiro do torneio, o argentino Lionel Messi. Em Manchester, ele marcou 38 gols em 52 jogos na temporada passada, mas o retrospecto com a seleção da Noruega é ainda mais impressionante: 59 gol sem 52 partidas.

O elenco da Noruega aposta nele para prolongar a aventura americana e seguir repetindoa Viking Row (Remada Viking),comemoração em que torcedores simulam estar remando a bordo de um drakkar combandeiras nas mãos.

O vencedor desse duelo seguirá para East Rutherford, em NovaJersey, para disputar as oitavas definal contra a Seleção Brasileira no próximo domingo.