DIA HISTÓRICO!
Presidente do Paraguai decreta feriado após vitória sobre a Alemanha
De acordo com a leis do país, o chefe do Executivo Nacional pode decretar até três feriados "especiais"durante o ano.
DIA HISTÓRICO!
De acordo com a leis do país, o chefe do Executivo Nacional pode decretar até três feriados "especiais"durante o ano.
A seleção do Paraguai não garantiu somente a classificação para as oitavas de final nesta segunda-feira (29/6), mas também um dia de descanso para a população do país. O presidente paraguaio, Santiago Peña, anunciou nas redes sociais que a terça-feira será feriado em todo o território nacional.
De acordo com a lei do país, o chefe do Executivo nacional pode decretar até três feriados “especiais” durante o ano. Por isso, a decisão de conceder o feriado nacional nesta terça-feira celebra a histórica classificação diante da Alemanha na Copa do Mundo.
¡Gigante Paraguay! ????????— Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026
Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.
Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL
Nas redes, Peña disse que o país celebra a vitória de uma seleção que representa o mais profundo da identidade do país: "a garra, a fé e a força de um povo que nunca desiste".
"Obrigado, Albirroja, por nos presentear com essa alegria imensa e por voltar a unir milhões de paraguaios sob uma mesma bandeira.Decreto Nº 6280: o que é bom demora a chegar", completou.
A Copa do Mundo de 2026 já havia entrado para a história antes mesmo de a bola rolar, seja pelo número recorde de seleções participantes, seja por ser a primeira edição disputada em três países. No entanto, foi dentro de campo que novos capítulos históricos começaram a ser escritos.
No duelo entre Alemanha e Paraguai, um tabu caiu: a seleção europeia, que nunca havia perdido uma disputa de pênaltis em Copas do Mundo, foi superada pelos paraguaios nesta segunda-feira (29/6),e deu adeus ao torneio.
A Alemanha abriu a disputa de pênaltis com Kai Havertz. E, no dia dos heróis improváveis, brilhou a estrela do goleiro paraguaio Orlando Gill, que defendeu a cobrança.
Nas batidas seguintes, Paraguai e Alemanha converteram suas penalidades. Mauricio, Gustavo Gómez e Galarza marcaram para a seleção sul-americana, enquanto Musiala e Kimmich fizeram para os alemães. Na sequência, Woltemade parou novamente em Gill, que fez mais uma defesa e deixou o Paraguai a um gol da classificação às oitavas de final.
No entanto, em uma reviravolta do destino, Sanabria bateu para fora e desperdiçou a primeira chance de garantir a vitória paraguaia. Assim, a Alemanha precisava converter a cobrança seguinte para seguir viva na disputa. Amiri assumiu a responsabilidade, deslocou Gill e marcou, mantendo os alemães na briga pela classificação.
O Paraguai voltou a ter a chance de decidir. Se convertesse a cobrança, eliminaria a Alemanha e avançaria às oitavas de final. Mas os planos do goleiro Manuel Neuer eram outros. O veterano defendeu a batida de Fabián Balbuena e manteve os alemães vivos.
A tensão chegou ao ápice. Bastava um erro para definir o classificado. E ele veio. Jonathan Tah bateu por cima do gol e desperdiçou a cobrança da Alemanha, devolvendo a classificação aos pés do Paraguai.
Assim, Canale caminhou até a marca da cal, carregando o peso das eliminações passadas. As duas torcidas prenderam a respiração. Com uma cobrança firme, o paraguaio venceu Neuer, garantiu a vitória do Paraguai e selou a histórica eliminação da Alemanha.