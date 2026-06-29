Quem é Zion Suzuki, goleiro do Japão que enfrenta o Brasil na Copa do Mundo

Ele se mudou para o Japão ainda criança e iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Urawa Red Diamonds - (crédito: Paul ELLIS / AFP)

O nome de Zion Suzuki está entre os destaques do confronto entre Brasil e Japão, pelos 16 avos da Copa do Mundo de 2026. O goleiro de 23 anos chega ao mata-mata consolidado como titular da seleção japonesa após boas atuações na fase de grupos, despertando a curiosidade de torcedores e da imprensa internacional sobre sua história e carreira.

Nascido em Newark, Nova Jersey, nos Estados Unidos, Suzuki é filho de pai ganês-americano e mãe japonesa, o que explica sua dupla nacionalidade. Ele se mudou para o Japão ainda criança e iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Urawa Red Diamonds, um dos clubes mais tradicionais do país, onde se profissionalizou em 2021.

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Sua jornada no esporte começou cedo, e ele rapidamente se destacou pela altura e pela agilidade incomuns para sua idade. A dedicação o levou a ser presença constante nas convocações das seleções de base do Japão, participando de torneios mundiais sub-17 e sub-20, nos quais já demonstrava grande potencial.

Trajetória e características em campo

Com 1,90 metro de altura, Zion Suzuki combina reflexos rápidos com um bom posicionamento, qualidades que ficaram evidentes na fase de grupos da Copa do Mundo. Sua capacidade de realizar defesas complexas e a segurança que transmite à defesa são seus principais atributos. Essas características o levaram a se transferir para o futebol europeu.

Após um período de empréstimo no Sint-Truiden, da Bélgica, Suzuki foi contratado pelo Parma, da Itália, em julho de 2024. Com a transferência, ele se tornou o primeiro goleiro japonês da história a disputar a Série A, a primeira divisão do Campeonato Italiano. A experiência no continente tem sido fundamental para seu desenvolvimento tático e técnico.

Sua trajetória ascendente e as atuações na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 consolidaram seu nome como uma das principais promessas do futebol japonês. Aos 23 anos, Suzuki também é reconhecido como o primeiro goleiro negro a defender a seleção japonesa em um Mundial, representando um marco histórico para o esporte no país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.