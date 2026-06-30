Remada Viking: entenda comemoração "row" da Noruega

Jogadores da Noruega celebram após vitória sobre a Costa do Marfim - (crédito: Paul ELLIS / AFP)

A vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim nesta terça-feira (30/6) foi marcada pela já tradicional "remada viking" que os noruegueses realizam durante a participação do país na Copa do Mundo 2026. Para os que ainda não entenderam a ação performática dos torcedores nórdicos, a coreografia faz referência aos barcos utilizados pelos vikings, povos que exploraram diferentes regiões da Europa entre os séculos VIII e XI e que permanecem como um dos principais símbolos do país. A celebração, aliás, costuma ser acompanhada por cantos entoados pelos torcedores, criando uma espécie de encenação coletiva inspirada nas antigas expedições marítimas.

















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A remada ganhou repercussão nas redes sociais com as publicações de Ole Froystad, um professor de ensino fundamental que criou a coreografia do "row" ("remada", em português).

História nórdica

Entre os séculos VIII e XI d.C., os povos escandinavos — originários de regiões que hoje compreendem a Noruega, a Dinamarca e a Suécia — protagonizaram a chamada Era Viking ao se estabelecerem e expandirem seus domínios. A espiritualidade desse povo era regida pela mitologia nórdica, estruturada no culto a divindades como Thor, o deus do trovão; Odin, o "Pai de Todos"; e Freya, a deusa do amor.

As embarcações icônicas desses povos eram o motor dessa expansão, servindo como o principal meio de locomoção para desbravar novos territórios na Europa e alcançar as ilhas isoladas do Atlântico Norte. No campo de batalha, a identidade marcante dos guerreiros consolidava-se não apenas pela força, mas também pelas armaduras singulares e pelas longas barbas que ostentavam.