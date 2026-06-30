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COPA DO MUNDO 2026

Quanto o Brasil faturou após eliminar o Japão? Veja o valor

Avanço às oitavas garante uma nova premiação à CBF; quantia faz parte da maior distribuição da história da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 distribuirá, ao todo, US$ 655 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões) em premiações entre as seleções participantes - (crédito: Paul ELLIS / AFP)
A Copa do Mundo de 2026 distribuirá, ao todo, US$ 655 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões) em premiações entre as seleções participantes - (crédito: Paul ELLIS / AFP)

A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 também representa uma recompensa financeira. Após vencer o Japão nos 16 avos da competição, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) garantiu mais US$ 15 milhões em premiação, o equivalente a cerca de R$ 78 milhões na cotação atual.

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Com o avanço, o Brasil já acumula US$ 35 milhões (aproximadamente R$ 182 milhões) em premiações recebidas ao longo do Mundial, considerando os valores destinados à participação na fase de grupos e à classificação para as oitavas de final.

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A Copa do Mundo de 2026 distribuirá, ao todo, US$ 655 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões) em premiações entre as seleções participantes. O valor representa um aumento de 50% em relação à edição anterior do torneio.

O crescimento da premiação está diretamente ligado ao novo formato da competição, que pela primeira vez reúne 48 seleções.

As premiações previstas pela Fifa são as seguintes:

  • Campeão: US$ 50 milhões;
  • Vice-campeão: US$ 33 milhões;
  • Terceiro lugar: US$ 29 milhões;
  • Quarto lugar: US$ 27 milhões;
  • Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões;
  • Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões;
  • Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões;
  • Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 30/06/2026 12:23
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