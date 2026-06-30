Quanto o Brasil faturou após eliminar o Japão? Veja o valor

A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 também representa uma recompensa financeira. Após vencer o Japão nos 16 avos da competição, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) garantiu mais US$ 15 milhões em premiação, o equivalente a cerca de R$ 78 milhões na cotação atual.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Com o avanço, o Brasil já acumula US$ 35 milhões (aproximadamente R$ 182 milhões) em premiações recebidas ao longo do Mundial, considerando os valores destinados à participação na fase de grupos e à classificação para as oitavas de final.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Virada brasileira e zebras agitam a Copa do Mundo
A Copa do Mundo de 2026 distribuirá, ao todo, US$ 655 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões) em premiações entre as seleções participantes. O valor representa um aumento de 50% em relação à edição anterior do torneio.
O crescimento da premiação está diretamente ligado ao novo formato da competição, que pela primeira vez reúne 48 seleções.
As premiações previstas pela Fifa são as seguintes:
- Campeão: US$ 50 milhões;
- Vice-campeão: US$ 33 milhões;
- Terceiro lugar: US$ 29 milhões;
- Quarto lugar: US$ 27 milhões;
- Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões;
- Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões;
- Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões;
- Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões.
Saiba Mais
- Esportes Secretário dos EUA diz que comemorou eliminação do Irã com "dancinha"
- Esportes Volante da Noruega elogia o Brasil e cita possível confronto
- Esportes Após derrota da Holanda, Neymar volta a ironizar guru alemão
- Esportes Virada brasileira e zebras agitam a Copa do Mundo
- Esportes Freiras viralizam comemorando virada do Brasil: 'Pedimos intercessão de São Padre Pio, de quem Ancelotti é devoto'
- Esportes Freiras viralizam comemorando virada do Brasil: 'Pedimos intercessão de São Padre Pio, de quem Ancelotti é devoto'