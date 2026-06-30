Sinal do hexa? Foto de jogadores da Seleção Brasileira viraliza; entenda

Seleção Brasileira disputa as oitavas de final neste domingo (5/7), às 17h - (crédito: Lars Baron/AFP )

Uma imagem envolvendo três jogadores da Seleção Brasileira tomou conta das redes sociais nos últimos dias e passou a alimentar teorias entre torcedores em etapa decisiva da Copa do Mundo de 2026. No X, publicações com a foto se multiplicaram, acompanhadas de comentáros que apontam uma coinciência considerada como um bom sinal para os brasileiros que acompanham o campeonato.

A repercussão começou depois que internautas observaram um detalhe que, à primeira vista, pode passar despercebido. A fotografia reúne três atletas em destaque na equipe brasileira e, para muitos usuários da plataforma, esconde uma combinação que estaria ligada ao sonho do hexacampeonato.

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O motivo do alvoroço, porém, não está na pose dos jogadores nem em qualquer lance registrado na imagem, mas nos números estampados nas camisas. Endrick veste a 19, Vini Jr. joga com a 7 e Rayan utiliza a 26. Na sequência, os algarismos formam a data "19/7/2026", justamente o dia em que será disputada a final da Copa do Mundo.

A coincidência rapidamente ganhou força entre torcedores, que passaram a compartilhar a foto e classificá-la como um "presságio" de que o Brasil pode conquistar o sexto título mundial.

Veja algumas publicações:

1)

ENDRICK = CAMISA 19

VINI JR = CAMISA 7

RAYAN = CAMISA 26



AGORA VERIFIQUE A DATA DA FINAL E DESCUBRA UMA COISA. pic.twitter.com/OUiPRiQBEk — nando (@nandomalfin) June 26, 2026

2)

Se o Brasil conquistar o hexa, essa pode ser a foto da Copa: as camisas de Endrick, Vini Jr. e Rayan formando a data da grande final. ???????? pic.twitter.com/n6YcvOMUVI — Mais Brasil (@maisbrasil) June 27, 2026

3)

Se o Hexa vier nessa Copa, essa vai ser a foto mais marcante da história do futebol. Simplesmente a camisa do Endrick, Vini Jr e Rayan formando a data da final da Copa!#BRAxJAP pic.twitter.com/V0Aa1RLawq June 29, 2026

4)

ENDRICK = CAMISA 19

VINI JR = CAMISA 7

RAYAN = CAMISA 26



Data da final da Copa do Mundo: 19/07/26



Só não vê quem não quer, o hexa é nosso pic.twitter.com/eBChTQK8Cg — Letícia Arsenio (@leticiaarsenio) June 26, 2026

5)

19/7/2026: FINAL DA COPA DO MUNDO

A imagem das camisas de Endrick, Vini e Hayan, cujos números sequenciais remetem à data da final do mundial, foi capturada após a celebração do gol do Brasil. Seria esta uma premonição ou uma mera coincidência de que estaremos na final? pic.twitter.com/ujUSIjeyAH — Moisés Aguiar senra (@AguiarSenra) June 30, 2026

6)

A final da Copa é dia 19/07...



O Endrick veste a 19.

O Vini Jr. veste a 7.



19 + 07. Eu só tô deixando essa informação aqui... ???????? pic.twitter.com/sxgu3dQosr — CazéTV (@CazeTVOficial) June 25, 2026

7)

AURA! Endrick e Vini Jr. em NOVA FOTO. pic.twitter.com/MDo3sFWUSp June 25, 2026

Embora outras seleções também tenham atletas com esses mesmos números, usuários do X destacam que, no caso brasileiro, a sequência aparece reunida em três nomes de destaque da equipe.

A final e próximo jogo

A decisão da Copa está marcada para um domingo, no MetLife Stadium, em East Rutherford, na região de Nova York, nos Estados Unidos.

Até lá, no entanto, a Seleção Brasileira ainda precisa superar os próximos compromissos no torneio antes de pensar em uma possível disputa pelo título.

A Seleção Brasileira disputa as oitavas de final neste domingo (5/7), às 17h. O adversário ainda será definido, a depender do resultado do jogo entre Costa do Marfim e Noruega, que ocorre nesta terça-feira (30/6), às 14h.