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O INÍCIO DE UM SONHO?

Sinal do hexa? Foto de jogadores da Seleção Brasileira viraliza; entenda

Detalhe em imagem com três craques da Seleção Brasileira vira teoria sobre o título em 2026

Seleção Brasileira disputa as oitavas de final neste domingo (5/7), às 17h - (crédito: Lars Baron/AFP )
Seleção Brasileira disputa as oitavas de final neste domingo (5/7), às 17h - (crédito: Lars Baron/AFP )

Uma imagem envolvendo três jogadores da Seleção Brasileira tomou conta das redes sociais nos últimos dias e passou a alimentar teorias entre torcedores em etapa decisiva da Copa do Mundo de 2026. No X, publicações com a foto se multiplicaram, acompanhadas de comentáros que apontam uma coinciência considerada como um bom sinal para os brasileiros que acompanham o campeonato. 

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A repercussão começou depois que internautas observaram um detalhe que, à primeira vista, pode passar despercebido. A fotografia reúne três atletas em destaque na equipe brasileira e, para muitos usuários da plataforma, esconde uma combinação que estaria ligada ao sonho do hexacampeonato.

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O motivo do alvoroço, porém, não está na pose dos jogadores nem em qualquer lance registrado na imagem, mas nos números estampados nas camisas. Endrick veste a 19, Vini Jr. joga com a 7 e Rayan utiliza a 26. Na sequência, os algarismos formam a data "19/7/2026", justamente o dia em que será disputada a final da Copa do Mundo.

A coincidência rapidamente ganhou força entre torcedores, que passaram a compartilhar a foto e classificá-la como um "presságio" de que o Brasil pode conquistar o sexto título mundial.

Veja algumas publicações:

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Embora outras seleções também tenham atletas com esses mesmos números, usuários do X destacam que, no caso brasileiro, a sequência aparece reunida em três nomes de destaque da equipe.

A final e próximo jogo

A decisão da Copa está marcada para um domingo, no MetLife Stadium, em East Rutherford, na região de Nova York, nos Estados Unidos.

Até lá, no entanto, a Seleção Brasileira ainda precisa superar os próximos compromissos no torneio antes de pensar em uma possível disputa pelo título.

A Seleção Brasileira disputa as oitavas de final neste domingo (5/7), às 17h. O adversário ainda será definido, a depender do resultado do jogo entre Costa do Marfim e Noruega, que ocorre nesta terça-feira (30/6), às 14h. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/06/2026 13:00 / atualizado em 30/06/2026 13:08
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