Correio Braziliense

COPA DO MUNDO 2026

Portugal vira contra Croácia, vence por 2 x 1 e vai às oitavas

Em jogo maluco, Seleção Portuguesa contou com gol de Gonçalo Ramos aos 49' da segunda etapa para confirmar classificação. Croácia teve gol anulado nos minutos finais. Rival nas oitavas será a Espanha

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Gabriel Botelho
02/07/2026 22:10 - Atualizado em 02/07/2026 22:16
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Com vitória, Portugal enfrenta a Espanha nas oitavas da Copa do Mundo - (crédito: Cole Burston/AFP)
Com vitória, Portugal enfrenta a Espanha nas oitavas da Copa do Mundo - (crédito: Cole Burston/AFP)

A Seleção Portuguesa venceu a Croácia por 2 x 1, na noite desta quinta-feira (2/7), e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A confirmação da vaga, no gramado do Toronto Stadium, no Canadá, veio com direito a virada nos acréscimos e mudança drástica de cenário entre o primeiro e o segundo tempo: um jogo maluco. Perisic marcou para os croatas. Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos para os portugueses. Com isso, armam grande jogo para a próxima fase. O rival da vez será a Espanha.

Na primeira etapa, houve uma partida completamente diferente da segunda. A parcial inicial teve domínio português, mas carente de conclusões certeiras. A complementar teve de tudo. Perisic decretou a vantagem com gol importante para a própria história. Tornou-se ao maior artilheiro da seleção em Copas do Mundo, com sete. Um a mais do que a lenda Davor Suker, artilheiro da Copa de 1998. 

O empate veio com outra quebra de marca importante. De pênalti, Cristiano empatou o jogo e anotou o primeiro da carreira em um jogo de mata-mata em Mundiais. Além disso, tornou-se o jogador mais velho a jogar uma partida de vida ou morte da competição, com 41 anos e 147 dias de vida.

No fim, se sobressaiu a expertize do treinador de Portugal, Roberto Martínez. Tirou um contrariado e insatisfeito camisa sete e capitão de campo, na marca dos 40' da segunda etapa. O substituto na referência do ataque, Gonçalo Ramos, decretou a vitória. Nos últimos minutos, nem mesmo o faro de gol de Gvardiol foi o suficiente para evitar o luto croata. Pasalic tocou a gorducha antes da finalização do companheiro, e foi flagrado, pelo VAR, em posição irreuglar. 

Pouca pontaria, zero emoção e cruzamentos para dar e vender

A primeira etapa entre os adversários europeus foi linear. Apesar de ter seguido um padrão, foi, com certeza, sem emoção. Portugal teve amplo domínio durante os 45 minutos iniciais. À altura dos 23 minutos, na pausa para hidratação, os lusitanos haviam finalizado sete vezes, contra duas da Croácia. Apenas uma foi no alvo do goleiro croata, Livakovic. O recordista Cristiano Ronaldo, por exemplo, não completou nenhum arremate. 

O cenário foi o mesmo durante toda a primeira parcial: Portugal trocava passes de um lado para o outro, com o objetivo de sobrecarregar os flancos defensivos croatas. Registrou 69% de posse de bola. Além disso, tentava cruzamentos. No entanto, poucos foram completados. Foram 14 tentados, e apenas dois acertados. A Croácia se defendia bem. Ainda assim, não conseguia sair em contra-ataques. 

Ritmos croata e português mudam da água para o vinho

A Croácia voltou do intervalo em outra rotação. Disposta a imprimir pressão mais intensa na marcação e mais aguda em subidas ao ataque pelas pontas, aproveitou o momento certo para dar o bote. Kovacic deu o primeiro aviso, logo aos 2'. Depois de sair trombando a defesa adversária, bateu, quase sem equilíbrio, e colocu Diogo Costa para trabalhar. Aos 7', Vlasic recebeu na direita e encontrou Stanisic. O lateral cruzou na área, e Matanovic dividiu com Rubén Dias. No rebote, Perisic abriu o placar. 

A partir daí, o confronto ganhou nova forma. Era "lá e cá", como diz o outro. Em desvantagem, Portugal saiu para o jogo. A exposição quase gerou outro gol croata. Aos 11', Matanovic recebeu de Vlasic e marcou, mas foi flagrado em impedimento. A postura também chegou a dar resultado. Aos 12', Rafael Leão explodiu o travessão com chute de longe. Aos 15', Cristiano recebeu de João Cancelo, dominou bonito e tocou, no alto, na saída do goleiro. Mas também foi pego em impedimento. 

Aos 23', veio a igualdade. Renato Veiga foi agarrado por Vlasic e o árbitro, depois de ir ao VAR, assinalou o pênalti. Na bola, Ronaldo decreteu o empate e marcou o primeiro gol da carreira em mata-mata de Copas do Mundo. Aos 30', Kovacic assustou mais uma vez. Depois de conduzir a bola da esquerda para o centro, bateu com força e acertou o pé da trave esquerda de Diogo Costa.

Com 49 minutos no relógio, a tática portuguesa fez a diferença. Em subida ao ataque pelo lado esquerdo, Rafael Leão dominou, fintou, e escapou pelo lado esquerdo antes de alçar cruzamento na área. No alto, Gonçalo Ramos saltou e venceu a defesa croata para escorar de cabeça em direção ao gol e decretar a classificação portugesa às oitavas de final.  

Ficha técnica: 

Portugal 2 x 1 Croácia

Copa do Mundo de 2026 - segunda fase (16 avos), jogo único

Data e hora: Quinta-feira, 2 de julho de 2026, às 20h (horário de Brasília)

Local: Toronto Stadium, Toronto, Ontário, Canadá

Árbitro: Espen Eskas (Noruega)

Auxiliares: Jan Erik Engan e Isaak Basheven (Noruega) 

Quarto árbitro: Abongile Tom (África do Sul)

Gols: Ivan Perisic aos 53' (Croácia); Cristiano Ronaldo aos 68', Gonçalo Ramos aos 94' (Portugal)

Cartões amarelos: Luka Modric e Ivan Perisic (cartão amarelo); Rúben Dias (Portugal)

Cartões vermelhos: (-)

Portugal (4-2-3-1)

Diogo Costa; João Cancelo (Gonçalo Ramos), Rúben Dias, Renato Veiga, e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha (Bernardo Silva) e Bruno Fernandes (Nélson Semedo); Pedro Neto (Francisco Conceição), Rafael Leão e Cristiano Ronaldo (Rúben Neves). Técnico: Roberto Martínez

Croácia (4-2-3-1)

Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic e Ivan Perisic; Mateo Kovacic (Andrej Kramaric), Luka Modric, Nikola Vlasic (Josko Gvardiol), Petar Sucic e Martin Baturina (Mario Pasalic); Ante Budimir (Igor Matanovic). Técnico: Zlatko Dalic 

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