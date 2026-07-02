Portugal vira contra Croácia, vence por 2 x 1 e vai às oitavas

Com vitória, Portugal enfrenta a Espanha nas oitavas da Copa do Mundo - (crédito: Cole Burston/AFP)

A Seleção Portuguesa venceu a Croácia por 2 x 1, na noite desta quinta-feira (2/7), e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A confirmação da vaga, no gramado do Toronto Stadium, no Canadá, veio com direito a virada nos acréscimos e mudança drástica de cenário entre o primeiro e o segundo tempo: um jogo maluco. Perisic marcou para os croatas. Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos para os portugueses. Com isso, armam grande jogo para a próxima fase. O rival da vez será a Espanha.

Na primeira etapa, houve uma partida completamente diferente da segunda. A parcial inicial teve domínio português, mas carente de conclusões certeiras. A complementar teve de tudo. Perisic decretou a vantagem com gol importante para a própria história. Tornou-se ao maior artilheiro da seleção em Copas do Mundo, com sete. Um a mais do que a lenda Davor Suker, artilheiro da Copa de 1998.

O empate veio com outra quebra de marca importante. De pênalti, Cristiano empatou o jogo e anotou o primeiro da carreira em um jogo de mata-mata em Mundiais. Além disso, tornou-se o jogador mais velho a jogar uma partida de vida ou morte da competição, com 41 anos e 147 dias de vida.

No fim, se sobressaiu a expertize do treinador de Portugal, Roberto Martínez. Tirou um contrariado e insatisfeito camisa sete e capitão de campo, na marca dos 40' da segunda etapa. O substituto na referência do ataque, Gonçalo Ramos, decretou a vitória. Nos últimos minutos, nem mesmo o faro de gol de Gvardiol foi o suficiente para evitar o luto croata. Pasalic tocou a gorducha antes da finalização do companheiro, e foi flagrado, pelo VAR, em posição irreuglar.

Pouca pontaria, zero emoção e cruzamentos para dar e vender

A primeira etapa entre os adversários europeus foi linear. Apesar de ter seguido um padrão, foi, com certeza, sem emoção. Portugal teve amplo domínio durante os 45 minutos iniciais. À altura dos 23 minutos, na pausa para hidratação, os lusitanos haviam finalizado sete vezes, contra duas da Croácia. Apenas uma foi no alvo do goleiro croata, Livakovic. O recordista Cristiano Ronaldo, por exemplo, não completou nenhum arremate.

O cenário foi o mesmo durante toda a primeira parcial: Portugal trocava passes de um lado para o outro, com o objetivo de sobrecarregar os flancos defensivos croatas. Registrou 69% de posse de bola. Além disso, tentava cruzamentos. No entanto, poucos foram completados. Foram 14 tentados, e apenas dois acertados. A Croácia se defendia bem. Ainda assim, não conseguia sair em contra-ataques.

Ritmos croata e português mudam da água para o vinho



A Croácia voltou do intervalo em outra rotação. Disposta a imprimir pressão mais intensa na marcação e mais aguda em subidas ao ataque pelas pontas, aproveitou o momento certo para dar o bote. Kovacic deu o primeiro aviso, logo aos 2'. Depois de sair trombando a defesa adversária, bateu, quase sem equilíbrio, e colocu Diogo Costa para trabalhar. Aos 7', Vlasic recebeu na direita e encontrou Stanisic. O lateral cruzou na área, e Matanovic dividiu com Rubén Dias. No rebote, Perisic abriu o placar.

A partir daí, o confronto ganhou nova forma. Era "lá e cá", como diz o outro. Em desvantagem, Portugal saiu para o jogo. A exposição quase gerou outro gol croata. Aos 11', Matanovic recebeu de Vlasic e marcou, mas foi flagrado em impedimento. A postura também chegou a dar resultado. Aos 12', Rafael Leão explodiu o travessão com chute de longe. Aos 15', Cristiano recebeu de João Cancelo, dominou bonito e tocou, no alto, na saída do goleiro. Mas também foi pego em impedimento.

Aos 23', veio a igualdade. Renato Veiga foi agarrado por Vlasic e o árbitro, depois de ir ao VAR, assinalou o pênalti. Na bola, Ronaldo decreteu o empate e marcou o primeiro gol da carreira em mata-mata de Copas do Mundo. Aos 30', Kovacic assustou mais uma vez. Depois de conduzir a bola da esquerda para o centro, bateu com força e acertou o pé da trave esquerda de Diogo Costa.

Com 49 minutos no relógio, a tática portuguesa fez a diferença. Em subida ao ataque pelo lado esquerdo, Rafael Leão dominou, fintou, e escapou pelo lado esquerdo antes de alçar cruzamento na área. No alto, Gonçalo Ramos saltou e venceu a defesa croata para escorar de cabeça em direção ao gol e decretar a classificação portugesa às oitavas de final.

Ficha técnica:

Portugal 2 x 1 Croácia

Copa do Mundo de 2026 - segunda fase (16 avos), jogo único

Data e hora: Quinta-feira, 2 de julho de 2026, às 20h (horário de Brasília)

Local: Toronto Stadium, Toronto, Ontário, Canadá

Árbitro: Espen Eskas (Noruega)

Auxiliares: Jan Erik Engan e Isaak Basheven (Noruega)

Quarto árbitro: Abongile Tom (África do Sul)



Gols: Ivan Perisic aos 53' (Croácia); Cristiano Ronaldo aos 68', Gonçalo Ramos aos 94' (Portugal)

Cartões amarelos: Luka Modric e Ivan Perisic (cartão amarelo); Rúben Dias (Portugal)

Cartões vermelhos: (-)

Portugal (4-2-3-1)

Diogo Costa; João Cancelo (Gonçalo Ramos), Rúben Dias, Renato Veiga, e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha (Bernardo Silva) e Bruno Fernandes (Nélson Semedo); Pedro Neto (Francisco Conceição), Rafael Leão e Cristiano Ronaldo (Rúben Neves). Técnico: Roberto Martínez

Croácia (4-2-3-1)

Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic e Ivan Perisic; Mateo Kovacic (Andrej Kramaric), Luka Modric, Nikola Vlasic (Josko Gvardiol), Petar Sucic e Martin Baturina (Mario Pasalic); Ante Budimir (Igor Matanovic). Técnico: Zlatko Dalic