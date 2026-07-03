Raphinha volta aos treinos da Seleção na antevéspera do duelo com a Noruega

Por Pedro Bueno - Enviado aos Estados Unidos

Nova Jersey – A Seleção Brasileira teve uma grande novidade nesta sexta-feira (3/7). O atacante Raphinha voltou aos treinos do Brasil após se recuperar de lesão e esteve nos 15 minutos abertos à imprensa junto do restante do elenco. Esse retorno ocorre justamente na antevéspera do duelo com a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

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Logo na saída dos jogadores das instalações do Columbia Park, centro de treinamento do New York Red Bulls em Morristown, rumo ao campo, Raphinha surpreendeu ao ser a novidade e até ao passar correndo, junto de Neymar, ao chegar ao gramado.

Já nas primeiras atividades no campo, ainda no aquecimento, Raphinha participou normalmente das corridas que os atletas fazem e da roda de “bobinho”. Aparentemente, o ponta-direita está recuperado da lesão no músculo da coxa direita.Até por isso, logo no início do treino da Seleção Brasileira, o jogador do Barcelona passou por um trote. Assim como fizeram no retorno de Neymar às atividades, um corredor de tapas teve Raphinha como alvo nesta sexta-feira (3/7).

Raphinha jogará contra a Noruega?

Mesmo assim, ainda não é possível cravar que ele estará 100% no jogo de domingo (5/7). Daqui a dois dias, às 17h (de Brasília), a Seleção Brasileira duelará com a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo que define um classificado às quartas de final será realizado no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Uma possibilidade é que ele esteja no banco de reservas, com Rayan iniciando como titular. Titular nas últimas duas partidas, o jovem de 19 anos até foi poupado do treinamento de quinta-feira (2/7) por controle de carga, mas esteve no campo nesta sexta-feira (3/7) normalmente.

O único desfalque da Seleção Brasileira na atividade foi Lucas Paquetá. O meio-campista teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e está fora das oitavas de final diante da Noruega.