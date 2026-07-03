Efeito NEV: Neymar, Endrick e Vini Jr. viram fenômeno nas redes

Entre risos e abraços: astros da equipe canarinho, Neymar, Vini Jr. e Endrick incrementam o entrosamento, embalados pelo sucesso midíatico - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)

Nova Jersey — Neymar, Endrick e Vinicius Junior encerram a vitória por 3 x 0 contra a Escócia, em Miami, formando o inédito ataque NEV por 15 minutos. O trio brinca no campo do Centro de Treinamento de Morristown nos preparativos para o duelo de domingo pelas oitavas de final, às 17h, no MetLife Stadium. Cada vez mais íntimos dentro das quatro linhas, os midiáticos atacantes do Real Madrid e do Santos são outdoors ambulantes. Constam no topo do ranking de engajamentos e patrocínios entre os 1.246 jogadores inscritos na Copa e lideram entre os 26 convocados por Carlo Ancelotti.

Levando em conta o primeiro mês da Copa, Endrick lidera a corrida, com 4,5 milhões de novos seguidores. Na sequência, aparecem Neymar, com 4,1 milhões, e Vinicius Junior, com 1,6 milhão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nos Reels do Instagram, as recentes publicações do trio rendem milhões de views. Publicações envolvendo Endrick com a New Balance e a Neolsaldina passaram dos 50 milhões. Com Vini Jr., mais de 120 milhões; e com Neymar, um único post em collab com a alemã Puma ultrapassou 100 milhões de views.

Endrick chama mais atenção. Aos 19 anos, o brasiliense acumula seis parcerias: Gillette, New Balance, Red Bull, Hypera/Neosaldina, Sicoob e EA Sports. "A relação com marcas e o número dessas que o procuram, e que cresce a cada dia, é fruto de uma combinação. Ele tem o que os executivos da indústria de entretenimento chamam de "pacote completo". Ele é das figuras que furam a bolha", explicou Thiago Freitas, CEO da Roc Nation Sports, empresa responsável pela gestão de centenas de jogadores, entre eles Endrick.

Com 25 anos, Vini ostenta 16 contratos: Clear (cosméticos), Omo (limpeza), Gatorade (isotônicos), Rexona (higiene pessoal), Playstation (videogame), Pepsi (bebidas), Betnacional (apostas), Vivo (comunicação), Prada (óculos), Dubai Tourism (turismo), Boss (perfume), Unesco (agência especializada da ONU) e Nike, além da Havaianas, Visa e Marriott Bonvoy.

Especialistas ouvidos pelo Correio avaliam o impacto do trio. "Apesar de ainda jovem, Vini já está consolidado no maior clube do mundo e na seleção mais importante. Foi campeão e protagonista de duas Champions League, e é uma referência de resiliência e sucesso no esporte para a maioria dos brasileiros. Além disso, não se omite de questões sociais importantes, seja pelo posicionamento, pelas contribuições para a comunidade. Tudo isso faz com que o número de marcas interessadas pela imagem dele não pare de crescer", analisa Frederico Pena, CEO da Roc Nation Sports Brazil. A empresa faz a gestão da carreira do jogador eleito Fifa The Best em 2024.

Os jogadores da Copa que carregam legião de fãs (foto: Valdo Virgo)

Vini começa a rivalizar com Neymar. Aos 34 anos, o camisa 10 coleciona 20 patrocinadores expostos na vitrine do site da NR Sports: Canção, Mercado Livre, Loovi, Viva Sorte, Faanz, Popper, Next 10, Blaze, Puma, Sintta Stay, Lavitan, Ixina Kitchen, Due Incorporadora, Pley by Ney, Aiwa, Ibrahim Al.Qurashi, Campline Horses, Tropicool, Aspetar e Red Bull.

"A marca Neymar permanece em alta. Essa capacidade de se manter relevante é o que o posiciona como um dos maiores ativos do marketing esportivo. Ele continua sendo uma referência, não apenas pelos feitos esportivos, mas pelo impacto na cultura e na indústria. Onde tem Neymar, tem atenção e novas histórias", pontua Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

CEO da Heatmap e especialista em patrocínios e ativações de marketing esportivo, Renê Salviano acrescenta: "O Neymar é um canhão de mídia. Uma figura que conecta marcas de vários segmentos. Até por isso, acredito que continuará desta maneira por muitos anos. É um perfil que sai do normal e isso acaba trazendo alta dose de engajamento", destaca.

A Copa do Mundo tem catapultado o engajamento das seleções nas redes sociais. Em quatro jogos, o Brasil saltou de 22,4 para 26,5 milhões de seguidores e garantiu 4,1 milhões de novos fãs. É disparado o melhor resultado. Na sequência, aparece Portugal. Os lusitanos viram o Brasil pegar a ponta alguns meses antes do início do torneio na América do Norte. Os concorrentes saltaram de 22 milhões para 24,6 milhões.

O avanço é movido pela presença de craques midiáticos. Cristiano Ronaldo ganhou 4,5 milhões de novos seguidores. O argentino Messi recebeu 4,4 milhões.

"Os jogadores brasileiros seguem entre os ativos mais valiosos do futebol mundial, também no ambiente digital. Observamos que atletas cotados para a próxima Copa do Mundo concentram uma parcela significativa da atenção global na plataforma", analisa Alexandre Vasconcellos, diretor regional da Flashscore no Brasil.