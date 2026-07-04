Supercomputador acerta 14 dos 16 classificados para as oitavas de final da Copa

O supercomputador Opta Analyst, tecnologia especialista em análise de dados, acertou o classificado de 14 dos 16 confrontos da segunda fase da Copa do Mundo. Na avaliação da tecnologia a Alemanha e a Holanda deveriam ter avançado nos respectivos confrontos contra Paraguai e Marrocos, mas as duas seleções acabaram ficando pelo caminho.
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A análise realizou cerca de 10 mil simulações para identificar o percentual de cada seleção. Inicialmente, a máquina considerou a Espanha como favorita ao título do mundial, mas com a França chamando mais atenção dos torcedores e a Argentina contar com o craque Messi, goleador máximo do torneio, as duas seleções atualmente lideram o ranking de favoritos ao título.
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Segundo o computador, a Seleção brasileira foi campeã em 6,5% dos cenários calculados. Em outras previsões divulgadas, a Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV) apontou 15, 57% de probabilidade para a Espanha, com 4,68% para o Brasil.
A Opta destaca ainda que os argentinos se beneficiaram com o chaveamento e têm quase 50% de chance de chegar à semifinal da Copa, onde poderiam ter seu primeiro grande desafio no mata-mata, com Brasil e Inglaterra entre os possíveis rivais.
O Brasil entra em campo contra a Noruega pelas oitavas de final no domingo, dia 5, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.
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