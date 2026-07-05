"Brasil esmagado": imprensa internacional repercute queda na Copa

A derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo ganhou grande repercussão na imprensa internacional neste domingo (5/7). Veículos da Europa, América e África destacaram a atuação de Erling Haaland, a eliminação precoce da Seleção Brasileira e o momento histórico vivido pelos noruegueses no torneio.
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O norte-americano The New York Times afirmou que Haaland foi decisivo ao “inspirar a Noruega e eliminar o Brasil, pentacampeão mundial”. O jornal também ressaltou o peso histórico da derrota brasileira, apontando que esta é a eliminação mais precoce do país desde 1990. A publicação destacou ainda o feito norueguês, descrevendo a campanha como a melhor da história da seleção, agora à espera de México ou Inglaterra nas quartas de final.
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Jornais na Noruega
Na Noruega, a repercussão foi de euforia. O tabloide VG estampou na capa a expressão de impacto: “Brasil foi esmagado”, acompanhada de uma imagem de Haaland celebrando os dois gols. Já o também norueguês Dagbladet destacou a atuação do goleiro Ørjan Nyland, decisivo ao defender um pênalti cobrado por Bruno Guimarães ainda no primeiro tempo e realizar intervenções importantes para segurar a pressão brasileira.
Na América do Sul, o argentino La Nación descreveu o duelo como um grande jogo de oitavas de final, que prometia emoção, e chamou atenção para o contraste entre expectativa e desfecho. O veículo também mencionou a participação de Neymar no torneio, destacando que o atacante encerra a competição com uma campanha abaixo do esperado.
Na Espanha, o El País adotou um tom crítico ao afirmar que o “martelo viking de Haaland destruiu o Brasil de Ancelotti”. O jornal destacou ainda que o plano do técnico italiano de construir uma equipe competitiva baseada no contra-ataque acabou interrompido nas oitavas, com a eficiência norueguesa prevalecendo sobre o estilo brasileiro.
Já em Angola, o Jornal de Angola resumiu a partida com o título “Magia de Haaland tira Brasil do Mundial”, reforçando o protagonismo do atacante norueguês na classificação histórica.
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No Egito, o portal Ahram Online destacou a atuação decisiva de Haaland no momento mais importante do jogo. Segundo o veículo, o atacante passou discreto por boa parte da partida, mas brilhou ao marcar de cabeça após assistência precisa de Andreas Schjelderup, garantindo a vitória e a classificação inédita da Noruega às quartas de final.
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