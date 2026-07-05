Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire são flagrados em jogo do Brasil

Será que os atores foram os "pé frios" do Brasil? - (crédito: Reprodução/ Homem Aranha - Divulgação)

Os dois atores, Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire, apareceram na transmissão da partida entre Brasil e Noruega neste domingo (5/7), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. As imagens dos artistas nas arquibancadas rapidamente repercutiram nas redes sociais.

Um usuário até comentou que, durante a transmissão, o narrador Galvão Bueno comentou de forma bem-humorada a presença de DiCaprio. “Toda vez que mostra, ele tá com o celular!”, brincou o jornalista ao ver o ator olhando para a tela do aparelho.

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Os dois artistas apareceram vestidos da mesma forma, sem demonstrar torcida alguma: de boné e camiseta preta. Leo ainda estava com óculos escuros.

A participação dos astros de Hollywood chamou a atenção do público e gerou uma série de comentários na internet. A presença de celebridades e artistas nas arquibancadas de jogos da Copa do Mundo tem sido frequente, como, por exemplo, Travis Scott. O trapper não fez uma aparição simples, e sim, apareceu comemorando o gol do Brasil, feito por Vini Jr. contra o Marrocos.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes