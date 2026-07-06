Quem é Raphael Claus, o árbitro brasileiro criticado por Donald Trump

O juiz foi alvo de uma crítica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a partida entre a seleção americana e a Bósnia e Herzegovina - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O árbitro brasileiro Raphael Claus, nome conhecido nos gramados nacionais, ganhou os holofotes internacionais de forma inédita. O juiz foi alvo de uma crítica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a partida entre a seleção americana e a Bósnia e Herzegovina, válida pela 16 avos da Copa do Mundo de 2026.

Trump questionou publicamente a expulsão do atacante americano Folarin Balogun, classificando a decisão de Claus como "um pouco suspeita". O comentário rapidamente repercutiu, colocando o árbitro paulista no centro de uma crise diplomática e esportiva sem precedentes.

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Carreira e principais jogos

Mas quem é o juiz que virou alvo do presidente americano? Aos 46 anos, Raphael Claus é um dos principais nomes da arbitragem brasileira. Ele integra o quadro de árbitros da FIFA desde 2015 e pertence à Federação Paulista de Futebol (FPF), sendo regularmente escalado para os jogos mais importantes do país.

Carreira e principais jogos

Com uma trajetória consolidada, Claus está participando de sua segunda Copa do Mundo, após ter atuado no Catar em 2022. Além dos mundiais, ele acumula em seu currículo finais de Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e diversos clássicos estaduais. Seu estilo é conhecido por ser firme e de pouca conversa com os jogadores, o que frequentemente gera debates, mas também o consolida como uma autoridade em campo.

A jogada que motivou o comentário do presidente foi a expulsão direta de Folarin Balogun. Após revisão no VAR, Claus aplicou o cartão vermelho por um pisão no tornozelo do defensor bósnio Tarik Muharemovic. A decisão foi o estopim para a polêmica.

O caso escalou quando foi revelado que Trump contatou diretamente o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para questionar a decisão. Posteriormente, a suspensão de Balogun foi levantada, gerando duras críticas da UEFA, da União Europeia e da Bélgica, próxima adversária dos EUA nas oitavas de final, configurando um evento sem precedentes na história do futebol.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.