CBF divulga conversas entre Raphael Claus e o VAR em Sport x Fluminense

“Ele pisa no tornozelo do adversário e não tem condições de continuar. Ô, Claus, recomenda uma revisão de possível falta no início da APP (da jogada)”diz um dos árbitros do VAR (não é possível identificar quem conduz a conversa).

“O jogador de branco, a bola desvia nele, tá? Claus, olha só, vou te mostrar uma imagem quando você chegar. Que é o jogador de azul. Ele joga a bola, desvia apenas no jogador de branco e posteriormente tem um contato no tornozelo do seu adversário que impossibilita a jogada. Isso é o que você vai ver”, completou.

“Não entendo como jogo brusco grave, mas entendo, sim, como uma falta porque essa bola desvia no jogador de branco e o contato posterior com esse jogador de azul o impossibilita de continuar”, complementa”, afirmou Ilbert Estevam da Silva.

Pênalti para o Tricolor

Aos 32′ do segundo tempo, o árbitro voltou ao vídeo à beira do campo. Inicialmente, Claus não marcou penalidade no campo por achar que Ignácio fez falta em Pablo, mas tudo mudou após a consulta à arbitragem.

“O penal está claro, mas quero ver a possível falta. Não consigo ver esse puxão, quero ver esse puxão. Eu ainda não consigo ver esse impacto. Eu vejo um jogador indo para trás e que não tem um impacto nessa mão. Se não foi falta, é pênalti”, diz o VAR.