CazéTV confirma a exibição da Eurocopa em 2028

Durante a Copa do Mundo 2026, o canal bateu recordes de audiência e se envolveu em polêmicas relacionadas à publicidade de casas de apostas online - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Após a cobertura da Copa do Mundo 2026, a CazéTV avança ainda mais no mercado de direitos de transmissão esportiva. Dessa vez, o canal garantiu que exibirá os jogos da Eurocopa 2028. O anúncio foi feito neste sábado (4/7).

Em acordo com a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), A CazéTV adquiriu direitos para exibir 51 jogos, incluindo a final do torneio, pelo Youtube e demais streamings em que o canal está disponível. Os países sede da Eurocopa serão Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales. Os jogos devem começar no dia 9 de junho de 2028.

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E essa conquista é de todos nós. Vocês estiveram com a gente desde o começo. Acreditaram, acompanharam, vibraram, criticaram, fortaleceram e ajudaram a construir tudo isso com a gente.



É graças a essa comunidade que hoje a… pic.twitter.com/LkLB3yTNuX — CazéTV (@CazeTVOficial) July 4, 2026

“É graças a essa comunidade que hoje a CazéTV pode seguir trazendo os maiores eventos do mundo para todo brasileiro assistir, ao vivo e de graça, no YouTube”, anunciou o canal. “Então já sabe: os craques do presente, os grandes jogos, as seleções mais pesadas da Europa e todos os momentos de uma das maiores competições do mundo agora têm casa nova”.

Guy-Laurent Epstein, diretor de marketing da UEFA, comemorou o acordo. “Estamos muito satisfeitos em expandir nossa colaboração com a LiveMode, após a parceria bem-sucedida durante a Euro 2024”, afirmou se referindo à empresa que opera a CazéTV.

Com a aquisição, o canal aumenta a concorrência com a TV aberta. Atualmente, a CazéTV detém os direitos de transmissão da Premier League, na Inglaterra; da La Liga, na Espanha; da Copa do Mundo Feminina de 2027; e dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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Durante a Copa do Mundo 2026, o canal bateu recordes de audiência e se envolveu em polêmicas relacionadas à publicidade de casas de apostas online. Durante a partida entre a seleção brasileira e o Japão, a CazéTV atingiu a marca de 18,3 milhões de dispositivos conectados simultaneamente.



