A chocante coincidência de datas na eliminação do Brasil na Copa

O 5 de julho voltou a ser uma data amarga para o futebol brasileiro. Neste domingo (5/7), no Estádio de Nova Jersey, o Brasil foi eliminado pela Noruega e viu a história repetir um roteiro já conhecido — e doloroso — para a Seleção em Copas do Mundo.
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Há 44 anos, em 1982, a mesma data ficou marcada pela chamada “Tragédia do Sarriá”, quando o Brasil, então comandado por Telê Santana, foi derrotado pela Itália por 3 a 2 e se despediu do Mundial da Espanha na segunda fase. Naquele torneio, a equipe brasileira chegava embalada e cercada de expectativas, com um elenco histórico formado por nomes como Zico, Sócrates, Falcão, Júnior e Leandro.
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O percurso até o duelo decisivo reforçava o status de favorito. O Brasil venceu a União Soviética por 2 a 1, a Escócia por 4 a 1 e a Nova Zelândia por 4 a 0 na primeira fase. Na etapa seguinte, ainda superou a Argentina por 3 a 1, antes de encontrar a Itália no caminho.
Na partida do Sarriá, Sócrates e Falcão marcaram para a Seleção, mas o protagonismo ficou com Paolo Rossi, autor dos três gols que decretaram a eliminação brasileira e conduziram os italianos à fase seguinte.
Agora, em 2026, o cenário se repete sob outra geração. Diante da Noruega, o Brasil voltou a sofrer uma eliminação em 5 de julho, desta vez com Haaland como nome decisivo ao marcar os gols da vitória norueguesa por 2 a 1.
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