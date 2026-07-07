Egito surpreende Argentina e abre placar em jogo decisivo

Por Rafael Cyrne, do No Ataque
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O Egito surpreendeu a Argentina e abriu o placar do duelo entre as seleções pelas oitavas de final da Copa do Mundo nesta terça-feira (7/7), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.
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Aos 15 minutos de jogo, o volante Attia fez belo cruzamento em cobrança de falta e encontrou o zagueiro Yasser Ibrahim, que subiu mais alto que a defesa dos hermanos e cabeceou com maestria.
Esta foi a primeira vez que a Argentina saiu atrás do placar na Copa do Mundo de 2026. Na fase de grupos, a atual campeã sofreu somente um gol – venceu a Argélia por 3 a 0, a Áustria por 2 a 0 e a Jordânia por 3 a 1.
Messi perdeu pênalti
Esta foi a segunda penalidade perdida por Messi nesta Copa – contra a Áustria, ele desperdiçou a chance de abrir o placar antes de fazer os dois gols da partida.
No total, já são quatro erros em Mundiais – a lenda também falhou na marca da cal diante da Polônia, em 2022, e contra a Islândia, em 2018. O dado faz dele o recordista em pênaltis perdidos na história da competição.