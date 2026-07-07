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COPA DO MUNDO 2026

Egito surpreende Argentina e abre placar em jogo decisivo

Egito alcançou feito contra a Argentina que nenhuma seleção conseguiu na Copa do Mundo de 2026

O defensor egípcio Yasser Ibrahim (nº 02) comemora com os companheiros de equipe após marcar o primeiro gol de seu time durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Egito, no Atlanta Stadium, em Atlanta, em 7 de julho de 2026 - (crédito: ODD ANDERSEN / AFP)
O defensor egípcio Yasser Ibrahim (nº 02) comemora com os companheiros de equipe após marcar o primeiro gol de seu time durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Egito, no Atlanta Stadium, em Atlanta, em 7 de julho de 2026 - (crédito: ODD ANDERSEN / AFP)

Por Rafael Cyrne, do No Ataque

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O Egito surpreendeu a Argentina e abriu o placar do duelo entre as seleções pelas oitavas de final da Copa do Mundo nesta terça-feira (7/7), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

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Aos 15 minutos de jogo, o volante Attia fez belo cruzamento em cobrança de falta e encontrou o zagueiro Yasser Ibrahim, que subiu mais alto que a defesa dos hermanos e cabeceou com maestria.

Esta foi a primeira vez que a Argentina saiu atrás do placar na Copa do Mundo de 2026. Na fase de grupos, a atual campeã sofreu somente um gol – venceu a Argélia por 3 a 0, a Áustria por 2 a 0 e a Jordânia por 3 a 1.

Nas oitavas, os comandados de Lionel Scaloni tiveram trabalho e levaram o empate de Cabo Verde duas vezes, mas venceram por 3 a 2 na prorrogação.

Messi perdeu pênalti

Quatro minutos depois do gol, o lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico sofreu pênalti de Hassan. O atacante Lionel Messi foi para a batida, mas desperdiçou – o goleiro Schobeir caiu para o canto esquerdo e defendeu a cobrança à meia altura.

Esta foi a segunda penalidade perdida por Messi nesta Copa – contra a Áustria, ele desperdiçou a chance de abrir o placar antes de fazer os dois gols da partida.

No total, já são quatro erros em Mundiais – a lenda também falhou na marca da cal diante da Polônia, em 2022, e contra a Islândia, em 2018. O dado faz dele o recordista em pênaltis perdidos na história da competição.

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No Ataque

Por No Ataque
postado em 07/07/2026 14:16 / atualizado em 07/07/2026 14:20
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