Quem deve estar na seleção brasileira na Copa de 2030? Veja nomes

A eliminação da seleção brasileira para a Noruega, no domingo, iniciou um novo debate sobre a necessidade de renovação, como virou costume desde 2006, ano a partir do qual foram acumuladas quedas traumáticas. A tendência é que nomes como Vini Jr, Rodrygo e Raphinha continuem fazendo parte dos planos de Carlo Ancelotti para 2030. Para ajudá-los, há jogadores jovens que podem amadurecer bastante até lá e sobre os quais vale depositar um olhar atento ao longo dos próximos quatro anos.

No gol, posição em que tem se tornado cada vez mais comum continuar jogando até perto dos 40 anos, nada garante que Alisson, 33, e Éderson, 32, deixarão de integrar as convocações no próximo ciclo. Há contudo, goleiros pedindo passagem. Os mais citados são Hugo Souza (Corinthians), Bento (Al-Nassr) e Carlos Miguel (Palmeiras), trio de 27 anos - os dois primeiros estavam na pré-lista de Ancelotti para a Copa de 2026.

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Em um recorte de goleiros com menos idade, o cenário é mais nebuloso, justamente em razão de a posição exigir experiência e de os destaques mais jovens ainda viverem momentos de oscilação. Otávio, 20, virou titular do Cruzeiro após lesão grave de Cássio e hoje é o jovem goleiro mais consistente do País no Brasileirão. Gabriel Brazão (Santos), 25, é outro que pode ter chances no futuro.

Na defesa, Vitor Reis (Manchester City), 20, e Murillo (Nottingham Forest), 24, estão entre os nomes mais óbvios para levar novos ares à zaga que ainda não deve descartar Gabriel Magalhães, 28, e pode não ter mais Marquinhos, 32. Gabriel Viery, recém-negociado pelo Grêmio com a Fiorentina, por 15 milhões de euros, gera expectativa aos 21 anos.

Já as laterais são motivo de preocupação, sem nomes que geram tanta empolgação, mas com alguns atletas de potencial, caso de Wesley (Roma), 22, cortado do atual MundIal por lesão, para a direita. Na esquerda, Kaiki Bruno, 22, vendido pelo Cruzeiro ao Como, da Itália, é opção ao lado de Souza (Tottenham), 19, e Luciano Juba (Bahia), 26.

O meio de campo tem opções interessantes que já provaram ter capacidade de se destacar em momentos de pressão. Breno Bidon (Corinthians), 21, e Martinelli, 24, (Fluminense) se enquadram neste conceito. Lucas Beraldo, 22, lançado como zagueiro no São Paulo e se adaptando à posição de volante no Paris Saint-Germain, tem bastante força para ganhar espaço. Gabriel Mec, meia-atacante de 18 anos e destaque do Grêmio, é opção para dar mais agressividade ao setor, com ampla margem de evolução.

No ataque, fora Estêvão e Endrick, muitos nomes são ventilados e já tiveram fases que causaram bom impressão, mas poucos estão prontos. Vitor Roque (Palmeiras), 21, e Kaio Jorge (Cruzeiro), 24, devem ganhar chances e podem provar que se destacar no Brasil, após não ter sucesso na Europa, ainda constrói jogadores de Copa do Mundo.

Veja nomes que podem aparecer na seleção durante processo de renovação:

GOLEIROS:

Hugo Souza (Corinthians) - 27

Bento (Al-Nassr) - 27

Carlos Miguel (Palmeiras) - 27

Otávio (Cruzeiro) - 20

Gabriel Brazão (Santos) - 25

Luiz Junior (Villarreal) - 25

Pedro Morisco (Coritiba) - 22

ZAGUEIROS:

Vitor Reis (Manchester City) - 20

Murillo (Nottingham Forest) - 24

Robert Renan (Vasco) - 22

Gabriel Viery (Grêmio) - 21

Jair (Nottingham Forest) - 21

LATERAIS-DIREITOS:

Wesley (Roma) - 22

Arthur (Bayer Leverkusen) - 23

Kauã (Cruzeiro) - 19

Vanderson (Monaco) - 24

LATERAIS-ESQUERDOS:

Kaiki Bruno (Como) - 22

Souza (Tottenham) - 19

Luciano Juba (Bahia) - 26

Matheus Bidu (Corinthians) - 26

MEIO-CAMPISTAS:

Martinelli (Fluminense) - 24

Lucas Beraldo (PSG) - 22

Breno Bidon (Corinthians) - 21

Gabriel Mec (Grêmio) - 18

Gabriel Sara (Galatasaray) - 26

André (Wolverhamtpon) - 24

Gabriel Bontempo (Santos) - 22

Andrey Santos (Chelsea) - 22

Marlon Gomes (Shakthar Donestsk) - 22

ATACANTES: