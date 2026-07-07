"Quem apoia também cobra": torcedores fazem protesto na sede da CBF

Protesto do Núcleo BR cobra mudanças na CBF: "Respeitem a história da única pentacampeã" - (crédito: Reprodução/Instagram Núcleo BR)

A eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 continua repercutindo fora dos gramados.

Na segunda-feira (6/7), integrantes do movimento Núcleo BR realizaram uma manifestação em frente à sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), localizada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para cobrar mudanças na entidade após a campanha no Mundial.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante o protesto, os manifestantes afixaram faixas nos portões da confederação com críticas à administração da CBF e ao momento vivido pela equipe nacional. Entre as mensagens exibidas estavam: "Respeitem a história da única pentacampeã", "Confederação Brasileira Fraudulenta" e "Seleção é tradição".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nu?cleo BR ???????? (@nucleobr)

Em publicação nas redes sociais, o Núcleo BR afirmou que a mobilização buscou demonstrar insatisfação com o desempenho da Seleção, eliminada pela Noruega após derrota por 2 a 1. Ao justificar o ato, o grupo declarou que para prestar apoio, também é necessário fazer cobranças.

"Quem apoia também cobra. O Núcleo BR não se omite".

Na nota, os organizadores também defenderam que a cobrança faz parte do compromisso com a equipe e afirmaram que "cruzar os braços e aceitar a apatia que tomou conta da nossa Seleção nunca foi uma opção". Em outro trecho, reforçaram: "O mesmo tamanho que temos para apoiar e construir, nós temos para cobrar".

Críticas à gestão da CBF

O movimento direcionou parte das críticas à condução da confederação ao longo do ciclo da Copa do Mundo. Segundo a manifestação, a entidade não correspondeu ao peso da história da Seleção Brasileira.

"Vestir a camisa de cinco estrelas exige respeito, responsabilidade, raça e uma gestão à altura da nossa história. Quem está à frente da CBF também deve se portar como tal e dar exemplo. Nosso ciclo da Copa foi mais focado em problemas extracampo do que com o futebol em si. É assim que querem ser campeões?", questionou o grupo.

Ao encerrar a publicação, os integrantes afirmaram que foram "à raiz do problema exigir atitude" e indicaram que pretendem seguir acompanhando e cobrando mudanças na gestão do futebol brasileiro.

Eliminação amplia jejum histórico

A derrota para a Noruega prolongou o período sem conquistas da Seleção brasileira em Copas do Mundo. Com a eliminação, o Brasil chegará ao Mundial de 2010 acumulando, no mínimo 28 anos sem levantar a tala, igualando o maior intervalo entre dois títulos da história da equipe.

Além disso, a campanha representou o pior desempenho da Seleção em Copas desde 1990, quando o time também foi eliminado nas oitavas de final, naquela ocasião pela Argentina.