Copa do Mundo, 27º dia: confira jogos, horários e transmissões

As oitavas de final da Copa do Mundo 2026 chegam ao fim nesta terça-feira, dia 7, com mais duas partidas decisivas. Ontem, dois times deixaram a competição, entre eles o anfitrião Estados Unidos, que foi goleado pela Bélgica por 4x1.

A partida já estava cercada de repercussão antes mesmo de começar, depois da decisão da Fifa de anular a suspensão do atacante Balogun, dos EUA, que havia sido expulso na vitória sobre a Bósnia. Decisão essa, que causou resposta até da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol).

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No mesmo dia, a Espanha avançou sobre Portugal por 1x0, com gol marcado nos acréscimos do segundo tempo. Com essa vitória, fica definido o confronto entre ambos os ganhadores, Espanha e Bélgica, que partem para as quartas de final na sexta-feira, dia 10, às 16h 9horario de Brasília).

Jogos de hoje

Argentina e Egito se enfrentam nesta terça-feira, às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos. Esse será o primeiro duelo entre as seleções na história. De um lado, a Argentina conta com o brilho de Messi, e do outro, o Egito tem o craque Salah para liderar a seleção no que pode ser a melhor campanha do país.

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Às 17h, Suíça e Colômbia entram em campo, no Estádio BC Place, em Vancouver, Canadá. A seleção suíça chega confiante paa tentar voltar às quartas de final após 72 anos, a última vez sendo em 1954, quando sediou a competição.

Mas a Colômbia também vem embalada por uma boa campanha, e sonha em voltar novamente às quartas. A única vez que a seleção avançou foi na Copa de 2014, no Brasil

Leia também: Colômbia enfrenta a Suíça por vaga nas quartas da Copa de 2026

Confira horários, locais e onde assistir aos jogos desta terça-feira (7/7) da Copa do Mundo de 2026:

Argentina x Egito

Horários: 13h (horário de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Stadium, Estados Unidos

Onde assistir:

TV aberta: TV Globo e SBT

TV fechada: Sportv

Streaming: CazéTV e getv

Suíça x Colômbia

Horários: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio BC Place, Canadá.

Onde assistir:

TV aberta: TV Globo e SBT

TV fechada: Sportv

Streaming: CazéTV e getv