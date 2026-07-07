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Copa do Mundo 2026

Copa do Mundo, 27º dia: confira jogos, horários e transmissões

Programação de hoje conta com Argentina, Egito, Suíça e Colômbia para encerrar as oitavas de final

Argentina's defender #06 Lisandro Martinez celebrates with teammate Argentina's forward #10 Lionel Messi scoring his team's second goal next to Argentina's defender #13 Cristian Romero during the 2026 World Cup round of 32 football match between Argentina and Cape Verde at the Miami Stadium in Miami Gardens on July 3, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) - (crédito: AFP)
Argentina's defender #06 Lisandro Martinez celebrates with teammate Argentina's forward #10 Lionel Messi scoring his team's second goal next to Argentina's defender #13 Cristian Romero during the 2026 World Cup round of 32 football match between Argentina and Cape Verde at the Miami Stadium in Miami Gardens on July 3, 2026. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) - (crédito: AFP)

As oitavas de final da Copa do Mundo 2026 chegam ao fim nesta terça-feira, dia 7, com mais duas partidas decisivas. Ontem, dois times deixaram a competição, entre eles o anfitrião Estados Unidos, que foi goleado pela Bélgica por 4x1. 

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A partida já estava cercada de repercussão antes mesmo de começar, depois da decisão da Fifa de anular a suspensão do atacante Balogun, dos EUA, que havia sido expulso na vitória sobre a Bósnia. Decisão essa, que causou resposta até da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol). 

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No mesmo dia, a Espanha avançou sobre Portugal por 1x0, com gol marcado nos acréscimos do segundo tempo. Com essa vitória, fica definido o confronto entre ambos os ganhadores, Espanha e Bélgica, que partem para as quartas de final na sexta-feira, dia 10, às 16h 9horario de Brasília). 

Jogos de hoje

Argentina e Egito se enfrentam nesta terça-feira, às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos. Esse será o primeiro duelo entre as seleções na história. De um lado, a Argentina conta com o brilho de Messi, e do outro, o Egito tem o craque Salah para liderar a seleção no que pode ser a melhor campanha do país. 

Às 17h, Suíça e Colômbia entram em campo, no Estádio BC Place, em Vancouver, Canadá. A seleção suíça chega confiante paa tentar voltar às quartas de final após 72 anos, a última vez sendo em 1954, quando sediou a competição. 

Mas a Colômbia também vem embalada por uma boa campanha, e sonha em voltar novamente às quartas. A única vez que a seleção avançou foi na Copa de 2014, no Brasil 

Confira horários, locais e onde assistir aos jogos desta terça-feira (7/7) da Copa do Mundo de 2026: 

Argentina x Egito 

Horários: 13h (horário de Brasília) 

Local: Mercedes-Benz Stadium, Estados Unidos

Onde assistir: 

  • TV aberta: TV Globo e SBT 

  • TV fechada: Sportv

  • Streaming: CazéTV e getv 

 

Suíça x Colômbia 

Horários: 17h (horário de Brasília) 

Local: Estádio BC Place, Canadá. 

Onde assistir: 

  • TV aberta: TV Globo e SBT 

  • TV fechada: Sportv

  • Streaming: CazéTV e getv 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 07/07/2026 09:14
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