Gol anulado do Egito, pênalti perdido por Messi e virada: os memes da partida

Lionel Messi desperdiçou cobrança de pênalti em jogo movimentado contra o Egito nesta terça-feira (7) - (crédito: AFP)

O confronto entre Argentina e Egito, que ocorre nesta terça-feira (7/7), rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais após um início de jogo movimentado. O time egípcio abriu o placar nos primeiros minutos e, pouco depois, Lionel Messi desperdiçou uma cobrança de pênalti, lance que gerou uma enxurrada de memes entre os torcedores. Egito também teve um gol anulado por falta.

O time egípcio chegou a abrir dois a zero. Mas a Argentina virou, marcando três gols no segundo tempo, com Romero, Messi e Fernández.

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Confira algumas das publicações abaixo.

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Messi aprendendo bater pênalti com o Bruno Guimarães, foi igualzinho July 7, 2026

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GOL DO EGITO + MESSI PERDEU PÊNALTIpic.twitter.com/uLP8KF9Hn7 — EFFE???? (@canaleffe) July 7, 2026

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MESSI PERDEU O PÊNALTI KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ATÉ SEM AJUDA DO JUIZ, QUE SABOR MEU DEUS!!!!!!!! #ARGxEGI pic.twitter.com/rCex9FTQA3 — thiago (@httpsrealitys) July 7, 2026

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Messi bateu o pênalti igual ao Bruno Guimarães pic.twitter.com/FCt7pdRQbA — Rafael, um socialista de iPhone (@tuitero_rafael) July 7, 2026

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Eu assim na frente da tv na hora do jogo da Argentina contra o Egito: pic.twitter.com/IZxzTGZMcm July 7, 2026

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*gol do egito*



eu e meus irmãos latinoamericanos: pic.twitter.com/xchzkomsX6 — Moments of Brazilian Politics (@MomentsofBrazi1) July 7, 2026

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mermão vsf, eu tenho um ódio imensurável da Argentina pic.twitter.com/TW5Jp62Rxt — rithy (@rithy081) July 7, 2026

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