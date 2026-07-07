Gol anulado do Egito, pênalti perdido por Messi e virada: os memes da partida

O confronto entre Argentina e Egito, que ocorre nesta terça-feira (7/7), rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais após um início de jogo movimentado. O time egípcio abriu o placar nos primeiros minutos e, pouco depois, Lionel Messi desperdiçou uma cobrança de pênalti, lance que gerou uma enxurrada de memes entre os torcedores. Egito também teve um gol anulado por falta.
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O time egípcio chegou a abrir dois a zero. Mas a Argentina virou, marcando três gols no segundo tempo, com Romero, Messi e Fernández.
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Confira algumas das publicações abaixo.
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Messi aprendendo bater pênalti com o Bruno Guimarães, foi igualzinho— millinha ? (@_venicebicth) July 7, 2026
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GOL DO EGITO + MESSI PERDEU PÊNALTIpic.twitter.com/uLP8KF9Hn7— EFFE???? (@canaleffe) July 7, 2026
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MESSI PERDEU O PÊNALTI KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ATÉ SEM AJUDA DO JUIZ, QUE SABOR MEU DEUS!!!!!!!! #ARGxEGI pic.twitter.com/rCex9FTQA3— thiago (@httpsrealitys) July 7, 2026
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Messi bateu o pênalti igual ao Bruno Guimarães pic.twitter.com/FCt7pdRQbA— Rafael, um socialista de iPhone (@tuitero_rafael) July 7, 2026
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Eu assim na frente da tv na hora do jogo da Argentina contra o Egito: pic.twitter.com/IZxzTGZMcm— Bia ???????? (@MistcGaymer) July 7, 2026
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acordei muito egípcia hoje https://t.co/tbq04H2ewu pic.twitter.com/pJID1GDBGG— lau (@laumorreu) July 7, 2026
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*gol do egito*— Moments of Brazilian Politics (@MomentsofBrazi1) July 7, 2026
eu e meus irmãos latinoamericanos: pic.twitter.com/xchzkomsX6
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EU FALEI FARAÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PORRA pic.twitter.com/OzDRXCqRfi— michi (@dina_michi) July 7, 2026
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mermão vsf, eu tenho um ódio imensurável da Argentina pic.twitter.com/TW5Jp62Rxt— rithy (@rithy081) July 7, 2026
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“A Argentina virou olha que virada histórica e como o futebol é lindo” pic.twitter.com/IAxukD7ffd— Paulus (@benedictuses) July 7, 2026