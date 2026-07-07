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Gol anulado do Egito, pênalti perdido por Messi e virada: os memes da partida

Com início favorável aos egípcios e erro do craque argentino, torcedores lotam as redes sociais com piadas

Lionel Messi desperdiçou cobrança de pênalti em jogo movimentado contra o Egito nesta terça-feira (7) - (crédito: AFP)
Lionel Messi desperdiçou cobrança de pênalti em jogo movimentado contra o Egito nesta terça-feira (7) - (crédito: AFP)

O confronto entre Argentina e Egito, que ocorre nesta terça-feira (7/7), rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais após um início de jogo movimentado. O time egípcio abriu o placar nos primeiros minutos e, pouco depois, Lionel Messi desperdiçou uma cobrança de pênalti, lance que gerou uma enxurrada de memes entre os torcedores. Egito também teve um gol anulado por falta.

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O time egípcio chegou a abrir dois a zero. Mas a Argentina virou, marcando três gols no segundo tempo, com Romero, Messi e Fernández.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/07/2026 15:02 / atualizado em 07/07/2026 15:04
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