COI suspende punição e Rússia fica mais perto de voltar às Olimpíadas

Comitê Olímpico Russo está mais perto de retornar às competições de forma regular - (crédito: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

A Rússia deu um importante passo para voltar ao cenário olímpico nesta terça-feira (07/7). O Comitê Olímpico Internacional anunciou a suspensão provisória da punição aplicada ao Comitê Olímpico Russo desde outubro de 2023. A medida permite que atletas do país participem das competições classificatórias para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, embora a representação oficial da Rússia ainda dependa de novas decisões.

A punição foi imposta após o Comitê Olímpico Russo incluir em sua estrutura organizações esportivas de territórios ucranianos ocupados pela Rússia. Depois de uma nova análise, o COI concluiu que essas entidades deixaram de fazer parte do comitê, retirando o motivo que sustentava a sanção. A decisão foi baseada em um parecer da Comissão de Assuntos Jurídicos.

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Na prática, os atletas russos passam a ter as mesmas oportunidades de buscar uma vaga olímpica que os competidores de outros países. Ainda assim, eles deverão cumprir todas as exigências relacionadas ao controle antidoping antes de voltar às competições internacionais. O COI informou que os esportistas precisarão fazer parte de um programa supervisionado pela International Testing Agency e passar por uma série de exames antes do retorno.

Apesar da flexibilização, nem todas as restrições foram retiradas. O Comitê Olímpico Internacional ainda não definiu se os atletas poderão competir utilizando a bandeira, o hino e o uniforme oficial da Rússia. Segundo a entidade, esse tema será analisado separadamente em outro momento, o que significa que a forma como o país poderá ser representado nos Jogos continua em aberto.

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Outra medida que permanece em vigor é a proibição de eventos olímpicos em território russo. O comitê também continuará sem convidar representantes do governo da Rússia para cerimônias e atividades oficiais ligadas ao movimento olímpico. Essas restrições seguem válidas independentemente da suspensão da punição ao Comitê Olímpico Russo.

A decisão acontece no momento em que começam as disputas por vagas para Los Angeles 2028 e busca garantir que todos os atletas tenham acesso aos torneios classificatórios. Ao mesmo tempo, o COI reforça que o retorno da Rússia ao cenário olímpico ainda será gradual e dependerá do cumprimento das regras estabelecidas.



*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.