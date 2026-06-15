Conheça Vozinha, herói do empate de Cabo Verde com a Espanha

Com resultado, país da costa noroeste da África faz história na primeira participação em Copas do Mundo - (crédito: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Josimar José Évora Dias, o Vozinha, de 40 anos, é um dos jogadores mais experientes desta edição da Copa do Mundo. O goleiro foi um dos protagonistas do histórico empate por 0 x 0 entre Cabo Verde e Espanha, nesta segunda-feira (15/6), o resultado marcou a estreia da seleção cabo-verdiana em Mundiais. O nome é uma homenagem feita pelo pai ao ex-lateral brasileiro Josimar, jogador do Botafogo e da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1986. Já o apelido “Vozinha”, estampado na camisa do atleta, nasceu da forte ligação com os avós e acabou se tornando a principal marca da carreira no futebol.

Vozinha foi criado pelos avós, o pai servia ao Exército e a mãe passava grande parte do tempo trabalhando. Dessa forma, o goleiro viveu a maior parte da infância ao lado deles e, nos momentos mais difíceis, recorria ao avô e à avó em busca de apoio. A forte ligação com os dois lhe rendeu o apelido de “Vozinha” ainda na infância.

"Jogava muito bem com os pés, era competitivo e rebelde, não gostava de perder. Tomava muita porrada, e sempre quando não conseguia dar o troco ia para casa com raiva, com a cara fechada, e eles ficavam tirando sarro, que eu estava indo reclamar com os avós", afirmou Vozinha em entrevista à Fifa.

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Quando decidiu seguir a carreira de jogador, Josimar deixou Cabo Verde rumo à Angola. No país africano, encontrou outro atleta com o mesmo nome e passou a utilizar o apelido de infância, “Vozinha”, nas costas da camisa. Revelado pelo Batuque, de Cabo Verde, o goleiro construiu uma trajetória internacional com passagens pelo Progresso, de Angola, pelo Zimbru Chiinu, da Moldávia, pelo AEL Limassol, do Chipre, pelo AS Trenín, da Eslováquia, e pelo Gil Vicente, de Portugal, antes de se transferir para o Chaves, clube atual.

Vozinha é um dos maiores ídolos da história da seleção de Cabo Verde. Com 90 partidas disputadas, o goleiro ocupa a segunda posição entre os jogadores com mais jogos na equipe nacional. Convocado pela primeira vez em 2012, o atleta de 40 anos participou de quatro edições da Copa Africana de Nações e teve papel fundamental na campanha da classificação inédita de Cabo Verde para uma Copa do Mundo, consolidando o status de referência do futebol do país.

Cabo Verde está no grupo H da Copa do Mundo, e após a estreia com o empate histórico contra a Espanha, a seleção de Vozinha ainda enfrenta o Uruguai, no domingo (21/6), às 19h, e a Arábia Saudita, na próxima sexta-feira (26/6), às 21h.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz.

