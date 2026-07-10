Fifa defende arbitragem e nega influência externa na Copa do Mundo

Collina: 'Queremos tornar as chamadas do VAR mais compreensíveis aos espectadores' Ex-árbitro e atual presidente do Comitê de Árbitros da FIFA, Pierluigi Collina, acredita que o VAR deve ser mais compreensível no estádio e na TV em meio a testes na Copa do Mundo de Clubes. - (crédito: Reprodução/FIFA)

O responsável pela arbitragem da Fifa, Pierluigi Collina, defendeu, ontem, a integridade da Copa do Mundo de 2026 e justificou as decisões do árbitro francês François Letexier, criticado pelo Egito após a equipe africana ser eliminada nas oitavas de final pela Argentina, por 3 X 2, de virada, depois de abrir 2 X 0.

"É claro que um debate construtivo sobre as decisões sempre fará parte do futebol, mas as acusações infundadas não têm lugar no nosso esporte. Ninguém pode questionar a integridade dos árbitros" do torneio, assegurou em entrevista publicada no site da Fifa.

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Para o ex-árbitro italiano, "ninguém pode afirmar que a arbitragem da Fifa possa ser influenciada por alguém, nem mesmo pelo presidente" da entidade, Gianni Infantino, que "sempre deu seu total apoio" à equipe de arbitragem, respeitando sua "independência".

"Depois de cada gol marcado, a arbitragem por vídeo (VAR) revisa a fase de posse ofensiva", para detectar uma possível "falta na construção da jogada" que tenha tido impacto no gol, lembrou.

Ele citou dois exemplos tirados do jogo, validando em cada caso a decisão do árbitro francês François Letexier: primeiro, a anulação do gol do atacante egípcio Mostafa Zico (58'), porque seu companheiro Marwan Attia havia "claramente pisado no pé" do argentino Lisandro Martínez.

Por fim, pouco antes do terceiro gol nos acréscimos, os egípcios haviam pedido pênalti por um contato na área entre o argentino Julián Álvarez e o astro egípcio Mohamed Salah, que caiu de bruços: "o árbitro e o VAR consideraram que se tratava de um contato normal", encerrou o italiano. Letexier foi amplamente criticado, e a própria Federação Egípcia chegou a pedir, na quarta-feira, sua exclusão por "erros de arbitragem flagrantes".