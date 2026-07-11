Jogador da África do Sul na Copa do Mundo, Jayden Adams morre aos 25 anos - Divulgação Mamelodi Sundowns - (crédito: Foto: Divulgação Mamelodi Sundowns)

O futebol está de luto. O meio-campista Jayden Adams, do Mamelodi Sundowns e da seleção da África do Sul, morreu aos 25 anos. A morte acontece poucas semanas após o jogador representar o país na Copa do Mundo 2026.

Adams esteve em campo nos três jogos da África do Sul pela fase de grupos do Mundial. Ele foi titular no empate em 1 a 1 com a República Tcheca, pela fase de grupos. Horas antes da partida, ele recebeu a notícia da morte da avó, mas decidiu entrar em campo. Seu país avançou ao mata-mata pela primeira vez na história da competição, mas acabou eliminado pelo Canadá.

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A polícia sul-africana, contudo, informou que abriu uma investigação após encontrar o corpo de um homem de 25 anos, na manhã deste sábado (11), em uma residência no bairro de Schotschekloof, região central da Cidade do Cabo. As autoridades não divulgaram a causa da morte.

Cautela e pedido de privacidade

Por meio de nota, o ministro do Esporte, Artes e Cultura da África do Sul, Gayton McKenzie, lamentou a perda e destacou, inclusive, a importância do jogador para o futebol do país.

"É com profundo choque e pesar que recebi a notícia do falecimento de Jayden Adams. Assim, o futebol sul-africano perdeu um de seus jovens talentos mais brilhantes, e nossa nação lamenta junto com sua família, seus companheiros de equipe e os milhões de torcedores que o viram crescer de uma promessa da academia a um jogador da seleção principal, Bafana Bafana", disse.

McKenzie, porém, pediu cautela enquanto as investigações seguem em andamento.

"A causa da morte de Jayden ainda não foi confirmada. Gostaria de apelar aos membros da mídia e ao público para que exerçam compaixão, que se abstenham de especulações, enquanto sua família e o Mamelodi Sundowns têm o espaço e a privacidade de que precisam neste momento incrivelmente difícil. Qualquer informação oficial será comunicada pelas partes competentes em tempo oportuno", completou.

"Perda imensurável"

O Sindicato dos Jogadores de Futebol da África do Sul, inclusive, também divulgou uma nota de pesar. A entidade afirmou estar "devastado com a morte prematura" do meio-campista, que estreou pela seleção principal em 2022.

"Seu falecimento representa uma perda imensurável para sua família, companheiros de equipe, clubes, a comunidade do futebol e o país como um todo. O futebol sul-africano, portanto, perde um jogador talentoso, um orgulhoso servidor do esporte e uma jovem vida que ainda tinha muito a oferecer", informou a entidade

Revelado pelo Stellenbosch FC, Adams foi contratado pelo Mamelodi Sundowns em janeiro de 2025. No clube, conquistou o Campeonato Sul-Africano e a Liga dos Campeões da África.

Além da participação na Copa do Mundo 2026, o volante integrou a seleção da África do Sul que alcançou as semifinais da Copa Africana de Nações de 2024.

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