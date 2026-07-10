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FIM DO SONHO

"Frustração absurda": Vini Jr. fala pela 1ª vez após eliminação do Brasil

Camisa 7 pediu desculpas aos torcedores após a eliminação para a Noruega e garantiu foco na busca pelo hexa

Jogo do Brasil e Panama vini Jr - (crédito: Rafael Ribeiro / CBF)
Jogo do Brasil e Panama vini Jr - (crédito: Rafael Ribeiro / CBF)

O craque brasileiro Vinícius Júnior se pronunciou pela primeira vez desde a eliminação da Seleção brasileira na Copa do Mundo.

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O camisa 7 publicou um desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira (10/7) e expressou frustração sobre a queda para a Noruega nas oitavas de final do Mundial, por 2 a 1.

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O atacante afirmou ter precisado de "alguns dias" para refletir antes de falar sobre a derrocada brasileira na Copa e destacou o carinho recebido durante o torneio.

"Quase quatro anos depois e novamente pensando no que escrever após uma frustração em Copa do Mundo. Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto manter o silêncio. Mas precisava de uns dias para refletir", escreveu.

Um dos principais nomes da campanha de 2026 da Seleção, Vini Jr. disse que vestir a amarelinha representa o maior orgulho da sua carreira e confessou ter problemas em encarar a eliminação precoce.

 
 
 
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“Vestir a camisa da seleção é o maior orgulho da minha vida, e sair de uma Copa nas oitavas é um sentimento difícil de explicar", continuou.

O atacante também reforçou a preparação para o campeonato e disse que o time possuía condições de avançar para as próximas etapas.

“Sei o quanto me preparei, o quanto me concentrei, o quanto queria isso por vocês, pela minha família. A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos.”

A eliminação para a Noruega pôs um fim na participação do Brasil no Mundial. Vini Jr., um dos destaques da campanha brasileira, também foi alvo de críticas depois da partida por não ter batido o pênalti desperdiçado por Bruno Guimarães.

Ao encerrar a mensagem, o jogador pediu desculpas aos fãs e afirmou que continuará em busca do hexa com a Seleção.

“Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo.”

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Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

    Por Letícia Passos
    postado em 10/07/2026 15:50
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