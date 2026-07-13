Cuca tem desfalques no Santos na semana da volta do Brasileirão

O Santos está na reta final de preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Peixe encara o Botafogo já nesta quinta-feira (16), em jogo adiantado da 19ª rodada da competição. A partida ocorrerá no estádio Nilton Santos.

O jogo foi antecipado por conta da disputa do playoff da Sul-Americana, que será disputado nas 19ª e 21ª rodadas do Campeonato Brasileiro. O Santos enfrentará a Universidad Central, da Venezuela. O primeiro jogo será no dia 21, fora de casa, com a volta no dia 28, na Vila Belmiro.

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O adiantamento do jogo fez o Santos mudar sua programação para a intertemporada. Afinal, o clube viajaria para Portugal, onde realizaria alguns amistosos. No entanto, teve que alterar o plano e, assim, optou-se por realizar um amistoso diante do União São João e o jogo-treino contra o Osasco Sporting.

Dessa maneira, o técnico Cuca utilizou esses testes para esboçar um provável time para enfrentar o Botafogo. Aliás, o treinador aproveitou também para observar alguns jovens que podem ser utilizados no time principal. Por conta de problemas financeiros, ele terá que lançar diversos meninos da Vila.

Assim, alguns jovens tiveram a primeira oportunidade na equipe profissional, como o goleiro João Pedro e os meio-campistas Nicola Profeta, Vinícius Fabri e Pepê Firmino. Este último acabou se lesionando contra o União São João e perderá os principais jogos do segundo semestre.

Contra o Osasco Sporting, Cuca manteve a base que enfrentou o time de Araras, com a entrada de Willian Arão na vaga de João Schmidt. O treinador fez menos testes, promovendo a entrada dos reservas apenas na metade da etapa final.

Contra o Botafogo, Cuca não poderá contar com Neymar, que recebeu alguns dias de férias após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. Assim, deve se reapresentar na próxima sexta-feira. Já Gabriel Bontempo sofre com problemas no púbis e não atuou nestes dois testes. Já Igor Vinícius voltou a treinar normalmente com os companheiro e deve figurar na lista de relacionados para enfrentar o Alvinegro carioca.