Júlia Kudiess sofre lesão no joelho e desfalca Brasil nas finais da VNL

Ao tentar um bloqueio diante das norte-americanas, Júlia Kudiess acabou pisando no pé de Ana Cristina e, consequentemente, torcendo o tornozelo - (crédito: Divulgação/CBV)

A derrota por 3 a 0 para os Estados Unidos na última rodada de classificação da Liga das Nações de Vôlei (VNL), na madrugada deste domingo, em Osaka, no Japão, foi muito dolorosa para a seleção brasileira. Além de não conseguir avançar com a melhor campanha, a equipe de Zé Roberto ainda perdeu a central Júlia Kudiess, com grave lesão no joelho esquerdo, para a reta final da competição e ausente das quadras por ao menos oito meses.

Ao tentar um bloqueio diante das norte-americanas, Júlia Kudiess acabou pisando no pé de Ana Cristina e, consequentemente, torcendo o tornozelo. De imediato, a central já colocou a mão no joelho esquerdo, sendo retirada de quadra amparada e já ciente de uma complicada lesão, confirmada em exames de imagem.

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"A central Júlia Kudiess sofreu uma lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo durante o jogo da seleção feminina contra os Estados Unidos na madrugada deste domingo, em Osaka, no Japão. A lesão foi confirmada com o resultado de um exame de imagem realizado logo após a partida", informou a Confederação brasileira de Vôlei (CBV).

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"A jogadora já iniciou o tratamento fisioterapêutico e retornará ao Brasil para mais avaliações médicas. A atleta não disputará o restante da Liga das Nações", seguiu a entidade. A jogadora vivia seu melhor momento na carreira e vai passar por mais uma cirurgia.

É a terceira grave lesão de joelho da central, de apenas 23 anos, que já havia perdido a Olimpíada de Paris 2024 por causa de lesão semelhante, mas no joelho direito. Triste com o problema, a jogadora usou as redes sociais para garantir que não desistirá das quadras e que "voltará mais forte."

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"Tive uma lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo e estou voltando para o Brasil para fazer mais avaliações. Agora é hora de aceitar, respirar fundo e começar mais uma recuperação. Não vai ser fácil, eu sei. Mas também sei da força que existe dentro de mim!", escreveu Júlia Kudiess.

"Eu vou dar o meu melhor, como sempre dei. E quando chegar a hora eu vou voltar. Mais forte, mais madura e ainda mais grata por poder fazer o que eu amo", prometeu a central. Serão ao menos oito meses afastada para a reabilitação e a manutenção do sonho de estar em Los Angeles-2028.

As quartas de final da Liga das Nações está agendada para os dias 22 e 23 de julho, na China, com semifinal dia 25 e final no domingo, 26.